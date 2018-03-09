Zarar ettiğini iddia eden halk otobüsü sahipleri bugün İstanbul'da kontak kapattı. Eyleme, İstanbul Otobüs A.Ş. bünyesinde hizmet veren sendika üyesi erguvan halk otobüsü işletmecileri katılıyor.

DHA'nın haberine göre, kontak kapatan bir grup otobüs sahibi, Olimpiyat Stadı çevresinde toplandı. Eylemin Avrupa Yakası'ndaki 600 otobüsü kapsadığı belirtiliyor.

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