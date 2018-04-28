İhmal, denetimsizlik ve kuralsızlık bir can daha aldı. 6’ncı sınıf öğrencisi Melih Güngör, ağabeyi Semih ve arkadaşlarıyla kaldırımda dondurma yiyip sohbet ediyordu. Arkalarındaki 2 katlı binada çatı inşaatı vardı. Çevresinde hiçbir güvenlik önlemi bulunmayan binanın çatısından düşen kalas, Melih’in başına isabet etti.

Ağabeyi Furkan, kanlar içinde kalan Melih’in yarasına tampon yapıp yardım istedi. Çığlıkları duyan baba Seyfi ve anne Serap Güngör, Melih’i hastaneye kaldırdı. Ancak ağır yaralı çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inşaat işçisi olduğu belirtilen Muharrem K. ile Temur K. gözaltına alındı. 2 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

"HİÇBİR ŞEY OLMAZ"

Gazete Habertürk’ten Uzay Kesmen'e konuşan acılı baba Seyfi Güngör, “Sorumluların hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum. Yitirilen bir can var ortada” dedi. İnşaatta hiçbir güvenlik önlemi alınmadığını söyleyen amca Seyfettin Güngör de “1 ay önce de başka bir kişinin üstüne tuğla düştü” derken, Mahalle sakinlerinden Feridun Taş facianın göz göre göre geldiğini şöyle anlattı: “1 hafta önce usta çatıdan parçalar atıyordu. ‘Buradan çocuklar geçiyor’ diye uyardım. Usta ‘Hiçbir şey olmaz’ dedi. Keşke o zaman üzerinde dursaydık. Bilemedik böyle bir şey yaşanacağını.”

"Bina da çalışma da kaçak"

Ümraniye Belediyesi yetkilileri, binanın kaçak ve ruhsatsız olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: “Bina en az 15 yıl önce yapılmış. Çatısı yokmuş. Haliyle bu çalışma da kaçak. Bize olaydan bir gün sonra şikâyet dilekçesi geldi. İnşaatı durdurup binayı mühürledik. Yasal işlem başlattık.”

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