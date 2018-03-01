İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı. Sabah vakti uyanan İstanbullular kar sürprizi ile karşılaştı. Peki İstanbuldaki kar yağışı ne zamana kadar sürecek? İşte İstanbul hava durumu raporu...
KAR YAĞIŞINI BELKLEYENLER ÇAMLICA TEPESİ'NE KOŞTU
Kar yağışının başlamasıyla birlikte, Çamlıca Tepesi'de ziyaretçilerin akınına uğradı. Beyaz bürünen Çamlıca Tepesi'ne gelen sevgililer kar yağışının tadını doyasıya çıkardı.
TAKSİM MEYDANI DA BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kar yağışı Taksim Meydanı'nda da etkisini gösterdi. Yüksek kesimleri etkisi altına alan kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerinde İstanbul genelinde etkisini gösterdi. Kar yağışının etkili olduğu yerlerden biri de İstanbul'un simgesi olan Taksim Meydanı oldu. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü günler öncesinden yaptığı kar uyarısı gece saat 01:00 itibariyle İstanbul'u etkisi altına aldı.
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler selfie yaparak bu anları ölümsüzleştirdi. Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet anıtı önünde fotoğraf çekilen bazı vatandaşlar ise kar yağışının tadını çıkardı.
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı en çok yerli ve yabancı turistleri sevindirdi. Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Taksim Meydanı beyaza büründü. Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet anıtı önüne gelen yerli ve yabancı turistler çektikleri selfie ile bu anları ölümsüzleştirirken, anıt önünde fotoğraf çekilen vatandaşlar ise kar yağışının tadını çıkardı. Öte yandan beyaz örtüyle kaplanan Taksim Meydanı'nda kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU
Parçalı çok bulutlu, İstanbul ve bölgenin doğusunun sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Kuzeybatı (Karayel), zamanla Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BUZLANMA VE ZİRAİ DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Trakya'da kuvvetli, Marmara'da hafif ve orta şiddette zirai don olayı ve buzlanma beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İstanbuldaki kar yağışı Meteoroloji'nin tahminine göre 2 Mart 2018 Cuma günü sona ermesi ve yağmurun tekrardan İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
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