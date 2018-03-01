İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı. Sabah vakti uyanan İstanbullular kar sürprizi ile karşılaştı. Peki İstanbuldaki kar yağışı ne zamana kadar sürecek? İşte İstanbul hava durumu raporu...

KAR YAĞIŞINI BELKLEYENLER ÇAMLICA TEPESİ'NE KOŞTU

Kar yağışının başlamasıyla birlikte, Çamlıca Tepesi'de ziyaretçilerin akınına uğradı. Beyaz bürünen Çamlıca Tepesi'ne gelen sevgililer kar yağışının tadını doyasıya çıkardı.

TAKSİM MEYDANI DA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar yağışı Taksim Meydanı'nda da etkisini gösterdi. Yüksek kesimleri etkisi altına alan kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerinde İstanbul genelinde etkisini gösterdi. Kar yağışının etkili olduğu yerlerden biri de İstanbul'un simgesi olan Taksim Meydanı oldu. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü günler öncesinden yaptığı kar uyarısı gece saat 01:00 itibariyle İstanbul'u etkisi altına aldı.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler selfie yaparak bu anları ölümsüzleştirdi. Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet anıtı önünde fotoğraf çekilen bazı vatandaşlar ise kar yağışının tadını çıkardı.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı en çok yerli ve yabancı turistleri sevindirdi. Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Taksim Meydanı beyaza büründü. Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet anıtı önüne gelen yerli ve yabancı turistler çektikleri selfie ile bu anları ölümsüzleştirirken, anıt önünde fotoğraf çekilen vatandaşlar ise kar yağışının tadını çıkardı. Öte yandan beyaz örtüyle kaplanan Taksim Meydanı'nda kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Parçalı çok bulutlu, İstanbul ve bölgenin doğusunun sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Kuzeybatı (Karayel), zamanla Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



BUZLANMA VE ZİRAİ DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Trakya'da kuvvetli, Marmara'da hafif ve orta şiddette zirai don olayı ve buzlanma beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbuldaki kar yağışı Meteoroloji'nin tahminine göre 2 Mart 2018 Cuma günü sona ermesi ve yağmurun tekrardan İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

İL ve İLÇELERİMİZDE HAVA İSTANBUL İlçe Beklenen Hava En Düşük

(°C) En Yüksek

(°C) İstanbul Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 3 Adalar Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 3 Arnavutköy Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 2 Ataşehir Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 2 Avcılar Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 2 Bağcılar Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 3 Bahçelievler Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 3 Bakırköy Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 3 Başakşehir Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 2 Bayrampaşa Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 3 Beşiktaş Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 3 Beykoz Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 3 Beylikdüzü Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 2 Beyoğlu Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 3 Büyükçekmece Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 2 Çatalca Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 2 Çekmeköy Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 3 Esenler Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 2 Esenyurt Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 2 Eyüp Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 3 Fatih Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 3 Gaziosmanpaşa Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 3 Güngören Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 3 Kadıköy Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 3 Kağıthane Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 3 Kartal Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 3 Küçükçekmece Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 1 Maltepe Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 3 Pendik Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 2 Sancaktepe Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 2 Sarıyer Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 2 Silivri Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 2 Sultanbeyli Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 2 Sultangazi Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 2 Şile Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 2 Şişli Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 3 Tuzla Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 3 Ümraniye Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 2 Üsküdar Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 3 Zeytinburnu Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, buzlanma ve don olayı bekleniyor. 3

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