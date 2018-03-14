Bağdat Caddesi'nde art arda meydana gelen kazalarda, keman sanatçısı Okan Arıkan ile Harun Arslan'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle iki araç sürücüsünün yargılandığı davada üçüncü kez hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı.
Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, Bağdat Caddesi'nde 2016 yılının Mayıs ayında art arda meydana gelen kazada, Orkun Efe Bardakçı'nın kullandığı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan keman sanatçısı Okan Arıkan'a ve yol kenarında park halinde bulunan bir araca çarptı. Arıkan olay yerinde hayatını kaybetti. Bir başka sürücü Ezgi Aydın ise kaza nedeniyle aracını yolun sol şeridine bıraktı. Aracı görüp manevra yapan Harun Arslan'ın kullandığı araç da önce Aydın'ın aracına ardından da yol kenarındaki ağaca çarptı. Sürücü Arslan da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Orkun Efe Bardakçı'nın keman sanatçısı Okan Arıkan'ın, Ezgi Aydın'ın da Harun Arslan'ın ölümüne neden olduğu olayda sürücüler hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
"YAYA, GEÇİDİ KULLANMADI, ŞOFÖR, YÜKSEK HIZLA GİTTİ"
Anadolu 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 10. celsesine Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nden istenen bilirkişi raporu ulaştı. Olayda keman sanatçısının yaya geçidini kullanmadığı belirtilerek tali, ona çarpan sürücü orkun Efe Bardakçı'nın ise yüksek hızla aracını seyredip etkili fren ve direksiyon tedbirine başvurmadığından asli kusurlu olduğu belirtildi.
ÖLEN ASLİ KUSURLU, KAZA YERİNDE DURAN İSE KUSURSUZ
İkinci kazada ölen sürücü Harun Arslan'ın aşırı hızlı olduğu belirtilen raporda, park için ayrılmış yerde kurallara uygun olarak park halinde bulunan Ezgi Aydın'ın aracına çarpması nedeniyle asli kusurlu olduğu, Aydın'ın ise alabileceği bir önlem olmadığından kusurunun bulunmadığı kaydedildi. Duruşma tarafların bilirkişi raporuna beyanda bulunmaları için ertelendi.
ÖNCEKİ RAPORLAR
Olay yerinde yapılan keşfin ardından dosyaya giren ilk bilirkişi raporunda, keman sanatçısı Arıkan ve ona çarpan Bardakçı'nın asli kusurlu olduğu belirtildi. Yaşamını yitiren Harun Arslan'ı da asli kusurlu bulan bilirkişiler, diğer şoför Aydın'ın ise kusurunun bulunmadığını kaydetti. Davaya Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ikinci raporda da keman sanatçısı ve ona çarpan sürücü asli kusurlu bulundu. Raporda diğer şoförlerden Harun Aslan asli kusurlu, Ezgi Aslan'ın ise kusursuz olduğu kaydedildi.
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