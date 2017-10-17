İstanbul'da ne iş yeri ne de otomobili olan 7 kişilik çete, internet üzerinde bir iş yeri varmış gibi "adrese teslim araç kiralama" ilanları verdi. Verdikleri ilanlarla, arayan vatandaşlardan önce kaparo adı altında para aldı. Paraları topladıktan sonra ilandaki cep telefonlarını kapatan dolandırıcılar, yeni cep telefonlarla ve yeni ilanlarla vatandaşı dolandırmaya devam etti. Çetenin bu yöntemle son 6 ayda 180 kişiden 360 bin TL para aldığı belirlendi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul'da 6 ay önce polise başvuran İsmet M., internette ilanını gördüğü bir araç kiralama şirketi tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu.
İsmet M., şikayetinde "Bana kiralık araba lazımdı. İnternet üzerinde gördüğüm ‘adrese teslim araç kiralama' şirketini arayarak 2 gün sonraya araba lazım olduğunu söyledim. Benim adresime getirdikleri sözleşmeyi imzaladım ve bin lira kaparo verdim. Arabayı alacağım gün telefonları aradım. Kapanmıştı.Kimseye ulaşamadım" dedi.
BAYRAM SONRASI ARTTI
Ramazan ve Kurban Bayramı sonrası benzer bir çok şikayet gelmesi üzerine polis çok yönlü çalışma başlattı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayetlerde yer alan telefon kayıtlarını ve ilanları incelemeye aldı. Polis yaptığı incelemede şüphelilerin "Bayrama özel kiralamafırsatları", "Özel günleriniz için adrese teslim araç temin edilir" gibi sözde kampanyalar düzenlediklerini gördü. İlandaki adresleri araştıran polis, önemli bir dolandırıcı çetesiyle karşı karşıya olduğunu gördü. Çünkü sözde internet üzerinde verilen araç kiralama adresleri hep yanlış adresler çıkmıştı.
OPERASYON DÜZENLENDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından şüphelilerin adresleri belirlendi. Yapılan baskınlarda 3'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı. Çete lideri olduğu öğrenilen Mehmet B.'nin 9 ayrı suçtan polis tarafından arandığı tespit edildi. Şüphelilerle birlikte 2 tabanca, polis kelepçesi, dolandırıcılık olaylarında kullandıkları 20 telefon, 63 otomobil kiralama sözleşmesi ele geçirildi.
180 KİŞİDEN 360 BİN VURGUN YAPMIŞLAR
Emniyet müdürlüğünde suçlamaları kabul etmeyen dolandırıcıların, son 6 ayda 180 kişiden toplam 360 bin lira para aldıkları belirlendi. Polisin ortaya çıkarttığı detaylara göre dolandırıcılar şöyle çalışıyor: Çete üyeleri bayram öncesi internet üzerinde gerçek bir işyeri varmış gibi uygun fiyata adrese teslim araç kiralama ilanları veriyor. Ardından arayan müşterin istediği hangi araç ise var olduğunu söylüyor. Uygun fiyat söyleyerek arabayı istenen gün adrese teslim edeceğini söyleyen çete üyeleri, bunun içinde bir miktar kaparo istiyor. Verilen adrese kendi elemanları tarafından hazırlanan sahte bir sözleşme götürülüp, imzalatılıyor. Mağdur da buna inanarak, kaparo ödemesi yapıyor. Birkaç gün içinde bu tür mağdurlardan bin ila 4 bin lira kaparo alan dolandırıcılar, hemen ilandaki cep telefonlarını kapatıyor. Bu vurgundan sonra farklı sahte isimlerle farklı cep telefonlarla tekrar internet üzerinde kurban aramaya devam ediyolar. Soruşturmanı ardından adliyeye götürülen 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer internet üzerinde yapılan bu tür dolandırıcılara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.
BUDA HEYKELİ
Hürriyet'in haberine göre, çete elebaşının olası polis operasyonlarında yakalanmamak ve şans getirmesi için Buda heykeli bulundurduğu belirlendi. Heykel operasyonda ele geçirildi.
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Misafir 17 Ekim 2017 Salı 14:51Buda'mı gelecekti başımıza......00
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Misafir 17 Ekim 2017 Salı 12:42ele geçirilen heykel, gerçekten şansa ihtiyacı olan yurdum insanlarından birine hibe edilsin bence :innocent:33
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Misafir 17 Ekim 2017 Salı 12:34Ucuz ya sonunu düşünmeden saldır. Sorgulamak mı.? Oda neymiş. ?30