İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü

Sultanbeylide sahibi olduğu iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sultanbeyli Hikmetyar Caddesinde iş yeri bulunan Savaş C, hareket halindeki bir araçtan silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Savaş C, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumu öğrenerek olay yerine gelen Savaş Cnin yakınları sinir krizi geçirdi.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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