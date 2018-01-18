Banka müşterilerinin internet hesaplarını ele geçirerek 600 bin liralık vurgun yapan 39 kişilik çete çökertildi. 2'si bankacı 22 çete üyesi tutuklanırken çetenin geliştirdiği 'SİM kart bloke' sistemi deşifre oldu.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 33 vatandaşın EFT ve havale yöntemleriyle hesaplarının boşaltıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı. Soruşturmada, liderliğini cezaevi firarisi olan Osman Ö.'nün yaptığı siber çetenin, 2 banka çalışanından müşteri bilgilerini yüzde 50 komisyon karşılığında alarak vurgun yaptıkları belirlendi.



SAHTE KİMLİKLE HESAPLARI ÇALDILAR

Çete üyelerinin, bankacı suç ortaklarından müşteri bilgilerini aldıktan sonra, onların adına sahte kimlikler çıkartarak, GSM şirketlerinden yeni simkart aldıkları tespit edildi. Simkart değişikliği nedeniyle bankanın gerçek müşterinin cep telefonunu bloke ettiği, bu esnada devreye giren çete üyelerinin bankayı arayarak hesabı yeni aldıkları simkarta tanımlattıktan sonra, hesaplardaki paraları EFT ve havale yöntemiyle kendi hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.



Siber polisi, çetenin tüm üyelerini tespit ettikten sonra operasyon düzenledi. Aralarında banka çalışanı Eray A., ve Hilal B.'nin de bulunduğu 39 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, banka müşterilerine ait 58 simkart, 49 cep telefonu, laptop ve tablet bilgisayarlar, harddisk, flashbellek, hafıza kartı, CD'ler, banka kredi kartları, banka cüzdanları ile banka müşterilerinin hesaplarından çekilmiş 48 bin 905 lira ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen çete üyelerinden, 2'si bankacı 22 çete üyesi tutuklandı, 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 zanlı da polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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