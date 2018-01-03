İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ) İstanbul'da bugün uygulanacak olan bakım ve planlı su kesintileri programını paylaştı. Paylaşılan planlı su kesintisi listesine göre bazı ilçelerde bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında su kesintisi yapılacak. Peki İstanbul'da sular saat kaçta ve ne zaman gelecek? İşte 3 Ocak 2018 tarihli su arıza kesinti listesi...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK? (3 OCAK 2018)

İşte İSKİ'nin paylaştığı su kesinti listesi;

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Atatürk Mah Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 3.1.2018 - 10:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2018 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Fevzi Çakmak Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 3.1.2018 - 12:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Güvercintepe Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 3.1.2018 - 11:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2018 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,Hacı Ahmet Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 3.1.2018 - 14:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 3.1.2018 - 14:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Derviş Ali Mah,Ayvansaray Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 3.1.2018 - 15:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Gençosman Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 3.1.2018 - 12:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Gülensu Mah Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 3.1.2018 - 08:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Gülensu Mah Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 3.1.2018 - 08:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Adil Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 3.1.2018 - 11:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Eskişehir Mah,Feriköy Mah,Ergenekon Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 3.1.2018 - 14:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbulda sular ne zaman gelecek?

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