İstanbul'da 4 ilçede düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Bizanslıların Osmanlı saldırılarından korunmak için sur kapılarına taktıkları zincirlerin parçalarının da aralarında bulunduğu vepaha biçilemeyen 268 tarihi eserler ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçısı 6 kişi gözaltına alındı.
Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında emekli müze çalışanı ve koleksiyonerlerin de bulunduğu tarihi eser kaçakçılarının Sultan Abdülmecit denömende Rum gazetesi çıkarılması için mermer üzerine yazılmış fermanın yurtdışına kaçırılmaya çalışıldığı belirlendi. Kaçakçılık polisi, tarihi eser kaçakçılarını teknik ve fiziki takibe aldı. Fatih, Kadıköy, Bayrampaşa ve Kartal'da kaçakçıların işyeri, depo ve evlerine baskın düzenlendi. Operasyonda Ç.Ç., M.O.Y., A.R.G., S.G., A.G. ve İ.G. gözaltına alındı. Zanlıların ev, depo ve işyerlerinde yapılan aramalarda birbirinden değerli 268 parça tarihi eser ele geçirildi.
FATİH'İN KIRDIĞI ZİNCİRLER BULUNDU
Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi sırasında Bizans'ın Haliç sur kapılarının kilitlenmesinde kullandığı zincir parçaları bulundu. Kaçakçıların deposunda özel olarak sakladıkları Sultan Abdülmecit denömende Rum gazetesi çıkarılması için verdiği mermer ferman ele geçirildi. 110x80 ve 10 cm kalınlığındaki mermeri 5 polis zor taşıya bildi.
Yapılan operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında Ayasofya kapı tokmakların benzeri de bulundu. Tokmakların paha biçilemez bir değere sahip olduğu öğrenildi. Tarihi eserler içerisinde Helenistik döneme ait soylu ailelerin kullandığı şarap kapları bulunuyor. Safaviler dönemine ait şehzadelerin giydiği altın ve gümüş işlemeli zırh bulundu.
Diğer eserler şöyle:
-M.Ö. 2500 yıllarında lidya dönemine ait 11 altın elektrum sikke
-10 adet Tunus ve Cezayir dönemine ait pişmiş toprak törensel arkolojik eserler
-87 adet Büyük Selçuklu Memlük ve Osmanlı dönemlerine ait üzerleri İslami motifli kazanlar, sahanlar, şamdanlar, siniler, havanlar, altın eritme potaları, mangallar, kapı tokmakları
-19 adet helenistik dönemine ait 2200 yıllık törensel özenle yapılmış sunu kapları, kraliyet ailesi gündelik eşyaları, mezar hediyeleri kozmatik şişeler ve 140 adet Roma ve Bizans dönemlerine ait sikke
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.