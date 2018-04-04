İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a lojistik destek sağlayan kişilere yönelik 5 ayrı ilçede operasyon düzenlendi. Havala sistemiyle transfer edilmesi planlanan milyonlarca liralık döviz, böcek arama cihazları, gizli kamera arama cihazları, pompalı tüfek ve çok sayıda şarjör ele geçirildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul'da lojistik merkezleri olarak kullandığı yerleri tespit etti.

Fatih, Avcılar, Ümraniye, Kadıköy ve Çatalca'daki 7 adrese düzenlenen baskında, DEAŞ'ın lojistik merkezlerinden sorumlu olan M.S. ve S.B. gözaltına alındı. Hücre evlerde yapılan aramalarda, 1 adet pompalı tüfek, çok sayıda farklı model ve çapta silaha ait şarjörler, silah aparatları, böcek arama cihazları, gizli kamera arama cihazı, telsiz ve gizli kamera ile örgütün yurtiçi ve yurtdışına 'Havala' olarak adlandırdıkları sistemle göndermeye çalıştıkları milyonlarca lira değerinde döviz, TL ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

Bu operasyonla DEAŞ terör örgütüne mali açıdan da büyük darbe vurulmuş oldu. Gözaltına alınan 2 DEAŞ şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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