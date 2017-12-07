Sultanbeyli'de 2 kadın üzerindeki büyü olduğunu söyledikleri kadını kurtaracaklarını iddia ederek genç kadının yaklaşık 20 bin lira değerindeki altın ve paralarını çaldı. 2 kadının genç kadının evine geldiği ve mağdur kadının paralarını çalan dolandırıcıları uğurladığı o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA'nın haberine göre, Sultanbeyli'de Petrolyolu Caddesi üzerinde yaşayan bir kadın iddiaya göre üzerinde büyü olduğunu söyleyen 2 kadın tarafından dolandırıldı. Geçtiğimiz salı günü yaşanan olayda iki dolandırıcı kadan İ.U isimli kadının evine geldi. Dolandırıcılar kadına büyü yapıldığını ve büyüyü bozmak için evdeki değerli eşyaları getirmelerini istedi. Bunun üzerine ev sahibi kadın dolandırıcılara inanarak dediklerini harfiyen yerine getirdi. Daha sonra paralarını kontrol etmek istediğinde kadınların kendisini tehdit ettiğini evde çocukları olduğu için de bir şey yapamadığını söyledi. Mağdur kadın daha sonra kendisini dolandıran 2 kadını sokağın başına kadar uğurladı. Eve geldiğinde yaklaşık 20 bin lira para ve altınlarının olmadığını anlayan mağdur kadın, hemen polis ekiplerine haber verdi. Öte yandan 2 kadının binaya gelişi ve dolandırılan mağdur kadının onları uğurladığı o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 2 kadın binaya geliyor, sonra dolandırdıkları kadın ve çocuğu ile birlikte apartmandan çıkarak kayıplara karışıyor. Polisin olayla ilgili incelemesi ise sürüyor.



"BÜYÜLEYEREK FELÇ EDECEĞİNİ SÖYLEDİ"

İki kadının üzerinde büyü var diye kandırdığı mağdur kadın " Salı günü saat beş buçuk altı sıralarında 2 tane kadın geldi. Mahalleden komşuyuz diyerek içeri girmek istedi. Sizde büyü var, falan diyerek kadınlar içeri girdi. Sonrasında altınlarınız, paralarınız var bize verin büyü çıkartacağız dediler. Bir şekilde ben onlara kanıp bütün paralarımı verdim. Okutup, büyüleri çıkartıp bir şekilde altınları da alıp gittiler. Tanımıyorum, tehdit ettiler eğer ben paraları vermezsem beni büyüleyerek felç edeceğini söyledi. Zaten evde 2 çocuk vardı bende korkudan bütün her şeyi teslim ettim. 10 dakika kadar kapıda tuttum baya direndim içeri almamak için ne zaman girdi ne yaptı hatırlamıyorum bile. Bir şey yedirmediler sadece benden 2 tane meyve istediler. Armut ve elma sözde ondan büyü çıkartacaklarını söylediler. Ezdirip bana içinden büyülü kurdele çıkarttığını söyledi. Açtığında da zaten içinde kurdele vardı. Ondan sonra tamamen kadının tesiri altındaydım. Paraları var mı yok mu diye kontrol ediyordum. Yatak odasına geldi tekrar kadın neyin peşindesin dedi. Beni yolcu edeceksin aşağı kadar ineceksin dedi. Sokak başına kadar götürdüm kadını eve geldim paralar yok. Küçük çocuğum beşikte uyuyor hiç çocuklara bile bakmadan çıktım gittim ben evden" ifadelerini kullandı.

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