İstanbul'da yeni bir endemik bitki türü (Allium istanbulenese) keşfedildi

Orman ve Su işleri Bakanlığı'nca yürütülen "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" (UBENİS) kapsamında yapılan çalışmalarda, İstanbul Soğanı (Allium istanbulenese) adı verilen yeni bir endemik bitki türü keşfedildi.

AA'nın haberine göre; Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ülkenin sahip olduğu zengin biyoçeşitliliğin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde İstanbul’da yeni bir endemik bitki türü gün yüzüne çıkarılırken, keşfedilen bu tür aynı zamanda dünya literatürü için de bir ilk olma özelliği taşıyor.

LİTERATÜRE "ALLİUM İSTANBULENESE" OLARAK GEÇTİ

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, yürüttüğü “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" (UBENİS) çalışmalarıyla Türkiye'nin zengin biyolojik çeşitliliğini gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.

Bu çerçevede İstanbul'da yürütülen UBENİS çalışmaları sırasında saptanan İstanbul Soğanı'nın (Allium istanbulenese) ülke çapında yürütülen biyoçeşitlilik çalışmaları sırasında toplanan "Allium" cinsine ait örneklerin hiçbirine benzemediği tespit edildi. Bilimsel olarak tanımlanması da yapılan tür, böylece dünya literatürüne "Allium istanbulenese" olarak geçti.

İSTANBUL'UN SAHİP OLDUĞU ENDEMİK TÜR SAYISI 54'E YÜKSELDİ

Allium türleri bakımından çok zengin olan Türkiye, bazı gruplar için de gen merkezi konumunda bulunuyor.

Bilimsel adı Allium ile tanınan cins, geniş çapta kültürü yapılan yemeklik soğan, pırasa ve sarımsağın da içinde bulunduğu özel kokulu soğanlı bitkileri kapsıyor.

Türkiye’de bu cinsin 200 kadar türü tabii olarak, dağlarda, makiliklerde, kumullarda, orman açıklıklarında farklı kaya tipleri ve topraklarda yetişiyor.

Türkiye'de doğal olarak birçok türü yetişen bu cinsin yeni üyesi UBENİS İstanbul Projesini yürüten uzman akademisyenlerin ortak çalışmalarıyla bilim dünyasına tanıtıldı.

İstanbul Soğanı adı verilen bu tür ile İstanbul’un ev sahipliği yaptığı endemik türlerin sayısı ise 54'e yükseldi.

"ENDEMİK TÜRLER AÇISINDAN ZENGİN BİR KONUMDAYIZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, tür korumaya yönelik olarak yapılan çalışmaların büyük bir önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti: "Ülkemiz endemik türler açısından oldukça zengin bir konumda bulunuyor. 2013 yılında başlatılan UBENİS projesi ile bugüne dek 33 ilde çalışmaları tamamladık. Bu yıl sonu itibarıyla İstanbul'un da aralarında bulunduğu 21 ilde daha çalışmaları tamamlamış olacağız. Bütün illerimizdeki çalışmalar tamamlandığında Türkiye'nin biyoçeşitlilik haritası çıkarılmış olacak. Bizlere düşen görev ise bu zenginliğimize gözümüz gibi bakmak ve bu türlerin geleceğe intikalini sağlamaktır."