İstanbul'daki 29 Ekim etkinlikleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin 94. yaşı büyük coşkuyla yarın Cumhuriyet Bayramı'nda kutlanacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul'da çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 29 Ekim etkinliklerine katılmak isteyen İstanbullu vatandaşlar, merakla "İstanbul 29 Ekim etkinlikleri" ve "İstanbul Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri" aramalarını yapıyor. İşte İstanbul'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri...

İSTANBUL 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak isteyen İstanbullu vatandaşlar, merakla şehirde düzenlenecek olan kutlama etkinliklerini araştırıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Cumhuriyetin 94. yılı kutlanacak ve Cumhuriyetin kazanılmasında mücadele veren aziz şehitler anılacak.

İşte İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gerçekleştirilecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ve kutlama programları...

Cumhuriyet Bandosu

Cumhuriyet Bandosu, bu yıl tüm hafta boyunca Kadıköy’ün herhangi bir yerinde marşlarla karşınıza çıkabilir. 21 Ekim Cumartesi, Altıyol, Tarihi Çarşı ve Mehmet Ayvalıtaş Parkı’nda; 22 Ekim Pazar, Şaşkınbakkal Işıklar, Bağdat Caddesi İskele Sokak ve 19 Mayıs Mahallesi parkında; 23 Ekim Pazartesi, Kadıköy İskele Atatürk Anıtı önü, Kurbağalıdere İş Bankası önü, Yeldeğirmeni Karakolhane Caddesi ve Koşuyolu Atıf Bey Parkı’nda; 24 Ekim Salı, eğitim Mahallesi Patikayol girişi, Zühtüpaşa Mahallesi Yolaç İşhanı Önü ve Erenköy Ethem Efendi caddesinde; 25 Ekim Çarşamba Acıbadem Dar Sokak girişi, Hasanpaşa Karikatür Evi önü ve Kadıköy Belediye Binası’nda; 26 Ekim Perşembe, Bostancı Parkı, Merdivenköy Şair Arşi Caddesi, Sahrayıcedid Mahallesi’nde; 27 Ekim Cuma, Kozyatağı Meclis Binası önü, Dumlupınar Mahallesi Parkı ve Halitağa Caddesinde; 28 Ekim Cumartesi Suadiye Işıklar, Şaşkınbakkal Işıklar önü, Bağdat Caddesi İskele Sokak girişinde Cumhuriyet Bandosu marşlarıyla bayram coşkusunu yaşatacak.

Moğollar ve Hayko Cepkin Konseri

Cumhuriyet Gecesi’nin konukları, hiç eskimeyen Moğollar ile farklı tarzıyla Hayko Cepkin olacak. Cumhuriyet Konseri, 25 Ekim Çarşamba akşamı 20.00’de Kadıköy Belediye Binası Bahçesi’nde ve diğer tüm etkinlikler gibi herkese açık.

Cumhuriyet Yürüyüşü

23 Ekim Pazartesi saat 10.00’da Kadıköy İskele Meydanı Atatürk Anıtı’nda Meşale Yakma Töreni yapılacak. Aynı gün saat 16.00’da Moda Gönüllülerinin, Gönüllü Evi’nde “Atatürk ve Moda Semti” sergisi açılacak; sergi 31 Ekim’e kadar açık kalacak.

Beşiktaş Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Cumhuriyetimizin 94. yılı kutlamaları kapsamında; 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Anıtı’nın açılış töreni, geleneksel fener alayı, Beşiktaş Çocuk Korosu Konseri, Haluk Levent ve Beşiktaş Filarmoni Orkestrası Konseri gerçekleştirilecek.

16.00’da başlayacak olan kutlamalar; meşaleli yürüyüş, hep bir ağızdan söylenen marşlar ve coşku dolu 29 Ekim Konseriyle son bulacak.

Saat: 16.00 / Ortaköy - Ortabayır Sokak

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Anıtı Açılışı

Saat: 19.00 / Balmumcu Meydanı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı Yürüyüşü

Saat: 20.30 / Barbaros Meydanı - Beşiktaş

Beşiktaş Çocuk Korosu Konseri

Haluk Levent ve Beşiktaş Filarmoni Orkestrası Konseri

Bakırköy Kaymakamlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

09:00 Bakırköy Kaymakamlığında Tebriklerin Kabulü

Atatürk Spor ve Yaşam Köyü Stadı'ndaki tören saat:10.00 'da Kaymakam, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanının katılımı ile geçişe katılanların ve halkın bayramının kutlanması ile başlayacaktır.

Adalar Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Cumhuriyetimizin 94. Yıldönümü coşkusu, düzenlenen kutlama programı ile Büyükada'da yaşanacak.

Saat 17:30'de Kınalıada, 18:15'da Burgazada 19:00'de Heybeliada'dan kalkacak ücretsiz motorlar ile halk Büyükada'ya ulaşabilecek.

Saat 19:30 da başlayacak Bandolu Fener Alayı ile Adalılar ellerinde meşaleler dillerinde sloganlar ile Çarşı içerisinden geçerek Çınar Caddesi üzerinden Büyükada Atatürk Meydanı'na ulaşacak.

Büyükada Atatürk Meydanı'nda çeşitli ışık ve havai fişek gösterilerinin yanı sıra Burcu Güneş, Adalar halkı için sahne alarak vereceği konserle halkımıza unutulmaz bir Cumhuriyet akşamı yaşatacak. Davetlisiniz.

Silivri Kaymakamlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Silivri Kaymakamlığı’nın hazırladığı programa göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 94. Yıl kutlamaları, 28 Ekim 2017 Cumartesi günü saat 13.00’te Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak.

Cumhuriyet Bayramı’nın 29 Ekim’de yapılacak olan kutlamaları ise 29 Ekim 2017 Pazar günü saat 10.00’da Kaymakamlık Makamı’nda tebriklerin kabulü ile başlayacak.

Ayrıca, aynı gün saat 19.00’da Fatih Mahallesi Havuzlu meydandan başlayarak Atatürk Anıtına kadar Fener Alayı düzenlenecek.

Diğer Etkinlikler

29 Ekim Pazar

14.00 / Cumhuriyet Bayramı Kutlaması / Bostancı Gönüllü Evi

29 Ekim-11 Kasım 2017

17.00 / Atatürk’ü Anma ve Cumhuriyet Sergisi / Kozyatağı Kültür Merkezi

30 Ekim Pazartesi

20.00 / Moda’nın Renkleri Korosu Cumhuriyet Konseri / Moda Kayıkhane

31 Ekim Salı

15.00 / Bilim Adası Öğrencileri Cumhuriyet Gösterisi / Moda Gönüllü Evi

TAKSİM'DEKİ CUMHURİYET ANITI'NA ÇELENK KOYULDU

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konuldu.

Cumhuriyet'in ilanının 94. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, komutanlar, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Anıta İstanbul Valiliği, Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çelenkleri bırakıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından sona erdi.

Törenin ardından katılımcılar Taksim Sanat Galerisi'nde açılan Zihinsel Engelliler Çağdaş Sanat Sergisi'ni ziyaret etti.

Bu arada, ilçelerle de Atatürk anıtlarına çelenk sunuldu.

Kutlamalar kapsamında İstanbul'daki resmi kurumlar bayraklarla donatıldı.

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