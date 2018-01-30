İstanbul Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan METE Projesi kapsamında, "Mobil Okul, Mobil Park, Mobil Huzur, Mobil Analiz, Risk Analizi, Büyük Aile, Şehit Ailelerimize Konut Alma, Milyon Taşıt Turizm, Yerli Devriye Köpeği, Narkotik Tır, KBRN Afet ve Çevre Güvenliği, Acil Müdahale, Mobil Eğitim Ekibi, 3. Göz ve Mehter Takımı" projeleri hayata geçirildi.

AA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, PEKOM Merter Polis Evi'ndeki programda, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan METE Projesine ilişkin bilgi verdi.

Çalışkan, METE Projesinin, yönetim ve denetimi mobil sistemlerle kolaylaştırmak, hizmet kalitesini ölçmek ve arttırmak, sahadan hızlı bilgi akışı ve anlık raporlama sunmak, teşkilat performansını yükselterek, kurum başarısına katkı sağlamak, ve denetleyenlerin denetlenmesini sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.

İstanbul'da 2017 yılında 7 bin polisin acil müdahale eğitiminden geçirildiğini aktaran Çalışkan, "2018 yılında da yaklaşık 10 bin arkadaşımız bu eğitimden geçecek. Bu yıl ise mevcut çabalarımıza ek olarak, asayişe müessir fiillerle mücadelemiz en üst seviyede olacak. Sokaklarda tam hakimiyet sağlamak üzere ekiplerimizin olay yerine en hızlı ulaşmasını sağlayacak çalışmalarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışkan, METE Projesi kapsamında "Mobil Okul, Mobil Park, Mobil Huzur, Mobil Analiz, Risk Analizi, Büyük Aile, Şehit Ailelerimize Konut Alma, Milyon Taşıt Turizm, Yerli Devriye Köpeği, Narkotik Tır, KBRN Afet ve Çevre Güvenliği, Acil Müdahale, Mobil Eğitim Ekibi, 3. Göz ve Mehter Takımı" projelerinin hayata geçirildiğini kaydetti.

155 Polis İmdat hattının daha verimli kullanılması için personel takviyesinin yapılacağını, il genelindeki devriye ekip sayısını 700'e çıkardıklarını anlatan Çalışkan, "Hedefimiz, resmi ekip sayımızın il genelinde bin olması. Sokak hakimiyetini sağlamak adına çok önemli bir görev ifa eden Gece Kartalları ismini verdiğimiz bekçilerimiz, 1 Mart itibarıyla 2 bin 700 rakamına ulaşacak. Vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren asayişle ilgili suçların azaltılması, suçluların yakalanması ve olayların aydınlatılması hedeflenmektedir. Bu hedeflerimize ulaşabilmek ve başarılı olabilmek için vazgeçilmez disiplin unsurlarımızdan olan denetim ve performans değerlendirme sistemimizi ortaya koyduk." diye konuştu.

"İSTANBUL, TÜRKİYE'NİN ÖZETİ"

Mustafa Çalışkan, İstanbul'un dünyanın en güzel, en canlı, en güzel, en kutsal şehirlerinden biri olduğunu, İstanbul'da görev yapmanın, bu şehre hizmet etmenin bir nevi ibadet olduğunu söyledi.

İstanbul'un, Türkiye'nin özeti olduğunu, 24 saat hayatın devam ettiğini, 20 milyona yakın insanın yaşadığı bir şehir olduğunu aktaran Çalışkan, "Bizlere verilen görev, bu kutsal şehirde yaşayan değerli vatandaşlarımızın canını, malını, ırzını korumak ve halkın huzurlu yaşaması için her türlü kanunsuzlukla mücadele etmektir. Bu anlayışla göreve başladığım gün, önüme koyduğum hedefleri bir bir yerine getirme imkanı bulduğum için önce Rabb'ime şükrediyor, bize güvenen devlet büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin, ciddi bir sarsıntı geçiren emniyet teşkilatını tekrar rayına oturtmak, mesleki dayanışma ve güveni tekrar sağlayarak, asıl görevi olan asayiş ve güvenliğe tekrar odaklanmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Çalışkan, FETÖ başta olmak üzere bütün terör örgütleriyle mücadele ederek, terörü İstanbul'un gündeminden zaman içinde düşürmeyi, minimize etmeyi ve mümkünse tamamen bitirmeyi hedef aldıklarını anlattı.

Geçen 2 yılda genel manada teröre 'dur' denildiğini, özelde ise ilçe ilçe terörle mücadele edildiğini aktaran Çalışkan, "İstanbul tarihinin en iyi durumuna gelinmiştir. Terörle anılan ilçe ismi kalmamıştır. Bu mücadelemiz de sıkı bir şekilde devam etmektedir. Uyuşturucuyla mücadelede hızımız da günden güne artmaktadır. Geçen yıl Türkiye genelinde ceza evine gönderilen 15 bin uyuşturucu satıcısı ya da kullanıcısının üçte biri yani 5 bini İstanbul'da yakalanmıştır. Her gün 14 kişi tutuklanmış ve bu süreçte 9 ton uyuşturucu ele geçirilmiştir. Organize suç örgütleriyle mücadelemiz, en büyüğünden en küçüğüne aralıksız devam etmektedir." dedi.

Çalışkan, polisin, öz güveni yüksek insan olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Herkesin başını eğdiği, başını sakladığı zaman halk adına, hak adına, devlet adına, adalet adına başını kaldırması gereken bir meslek, polislik. Deprem olduğunda sizin saklanma lüksünüz yok. Herhangi bir afette 'biz işimize bakalım, evimize bakalım, çocuklarımıza bakalım' deme lüksünüz yok. Herhangi bir yerde patlama olduğunda, herhangi bir yerde olağanüstü bir şey olduğunda sizin diğer insanlar gibi davranma lüksünüz yok. Herkes can derdine düştüğünde siz o canları kurtarmak, onları en az zayiatla oradan çıkarmak, oradaki asayişi sağlamakla görevli bir meslek grubusunuz. Bu, kendi canından önce başkasının canını düşünmek zorunda olan bir anlayışı gerektiriyor. O yüzden sizlerin öz güveni çok yüksek olmalı. Kendinize güvenin. Aldığınız eğitim ve size kapasiteniz buna uygundur. Polisin öz güveni yüksekse emin olun vatandaşın da öz güveni yüksek olacaktır. Sokaktaki kriminal insanların, öz güvenleri yüksek polisler karşısında nasıl kaçacak yer aradığını siz göreceksiniz."

22 MİLYON KİŞİYE GBT SORGUSU

İstanbul'da 89 noktada 24 saat uygulama yapıldığını dile getiren Çalışkan, şunları kaydetti:

"Geçen yıl GBT sorgusu 22 milyondan fazla yapıldı. Bu bir rekordur. Tekrar biz bu rekoru kırar mıyız bilmiyorum. Ama 22 milyon kişinin GBT'si soruldu. Aranan, herhangi bir suçla ilişkisi olan herkes, İstanbul'da dolaşırken mutlaka polisle karşılaşacağını, mutlaka yakalanacağını hissedecek. Biz biraz yorulacağız ama sistem oturdukça bu yorgunluğumuz da azalacak. Geçen yıl, 65 bin müsabakaya biz görevli gönderdik. Bu okullardaki müsabakalardan tutun, uluslararası müsabakalara kadar, İstanbul'da yapılan müsabakaların toplamı. Yıl boyunca 16 bin arkadaşımızı başka illere takviye olarak görevli gönderdik. Şubelerimizin ayrı ayrı kırdığı rekorlar var. Hepinize teşekkür ederim."

Çalışkan, İstanbul'da sürgün yeri olarak görülen bir birim kalmadığını vurgulayarak, "Geçmişte sürgün olarak değerlendirilen yerler şu an 'en iyi polisim' diyen arkadaşların tayin edildiği yerler. Eğer yeni tayin olmuş birisi gelip, 'ben çok iyi polisim, şu konuda çok yetenekliyim' diyorsa benim vereceğim yerler, örnek olsun diye söylüyorum, Sultangazi, hassas veya ona benzer daha önce yanlış değerlendirmelere tabi tutulan ilçelerimiz veya birimlerimiz." dedi.

Programda halk oyunu gösterisi sunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeline teşekkür eden Çalışkan, "İstanbul Çevik Kuvvet Şubesi, İstanbul'a ve ülkemize çok hizmet etmiştir. O kadar çok hizmet etmiştir ki hepimiz şahidiz, ülke şahittir. Ancak şu anki çevik kuvvetimiz çok farklı bir çevik kuvvet. Bu çevik kuvvet, 37 arkadaşını bir seferde şehit vermiş bir çevik kuvvet. Tarihteki en ağır kayıplarımızdan biri. Bu çevik kuvvet şehitler ocağı, gaziler ocağı bir çevik kuvvet. Onları tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Şehitlerimize de rahmet diliyorum." diye konuştu.

Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Çatal'ın METE Projesinin detaylarına ilişkin bilgilendirme yapmasının ardından Çalışkan, METE Projesinde görev alan personele ödül verdi.

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