İstanbul Esenyurt'ta geri geri gelen servis kucağında bebekle bekleyen anneyi altına aldı (video)

Kaza, dün sabah saatlerinde Esenyurt'ta meydana geldi. İHA'nın haberine göre, kaldırım kenarında kucağında bebeğiyle duran bir anne, geri geri gelen ve arkasında, "Okul taşıtı" yazılı servis minibüsünün altında kaldı.

ANNE VE BEBEĞİ SERVİSİN ALTINDA KALDI!

Kadının yardım çığlığına çevredeki esnaf ve vatandaşlar yetişti. Servisi ileri doğru aldıran vatandaşlardan birisi kadının kucağındaki bebeği aldı.

İLK YARDIMI ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR YAPTI!

Kadına ilk yardım vatandaşlar tarafından yapıldıktan sonra 112 ekipleri haber verildi. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polisler ise, kazaya karışan servis minibüsü şoförünün ifadesine almak üzere emniyete götürdü.

GÖRGÜ TANIĞI: KADIN BAĞIRIYORDU!

Kaza olduğu yerde lokanta işletmecisi olan Volkan Baş, yaşanan dehşet anlarını anlattı. Baş, "Lokanta sahibiyiz burada çalışıyorduk. Birden sesleri duyup dışarıya çıktık. Servis aracı geri gelirken, bir anda kucağında bebek olan kadına çarptı. Kadın bağırıyordu. Arkadaşım çocuğu gördü bir anda olayın olduğu yere gidip kadını çocuğun elinden aldı. Çocuğu çıkarttılar. Sonrasında polis arkadaşlar geldi. İfadeler alındı. Kadını alıp hastaneye götürdüler" dedi.

Servis aracının altında kalan kadının elinden çocuğu alarak çıkartan yabancı uyruklu vatandaş ise, "Çocuğu çektim annesinin elinden aracın altından çıkardım. Arabanın sahibine ileriye doğru git diye bağırdım" diye konuştu.

KUCAĞINDA BEBEKLE SERVİSİN ALTINDA KALMA ANI KAMERADA

Yaşanan feci kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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