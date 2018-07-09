İstanbul hava durumu ile ilgili Metoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı geldi. Yapılan uyarıda İstanbul'da öğle saatlerinde yerel yağışların görüleceği vurgualandı.

İstanbul'da hafta ortasına kadar havada çoğunluklu parçalı ve az bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken kısa süreli yerel sağanak geçişleri yaşanması bekleniyor. Ancak hava sıcaklıklarının bulutlu gökyüzüne rağmen 30-33 dereceler aralığında mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.