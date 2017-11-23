İstanbul hava durumu...Meteoroloji'den kar uyarısı

İlerleyen saatlerden yağışın İstanbul'u terk etmesi, güneşin bulutların arasından tekrardan kendini göstermesi bekleniyor. Hafifleyen rüzgar ve güneşin ısıtıcı etkisi ile sıcaklıkların gün içerisinde 15 derecelere kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyı kesimi, Marmara'nın kuzeydoğusu ile Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde artarak mevsim normalleri civarına yükselecek, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esecek.

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