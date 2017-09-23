İstanbul İkinci El Festivali Kilyos'ta başlıyor

İstanbul İkinci El Festivali, “Atma Değerlendir.Tüketimi Azalt, Mutlu Ol! Dünyaya Daha Az Karbon Ayak İzi Bırak” sloganıyla bugün ve yarın Kilyos’da gerçekleşecek. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre İkinci El Festivali tüketimin hızla yaygınlaştığı günümüzde, var olanın yeniden değerlendirilmesine katkı sağlanmasını amaçlıyor. Antika, ikinci el ve tasarımcıların ürünleri, yardım kuruluşlarının stantları dahil 250 standın katılımıyla düzenlenen festival ile tüketime dikkat çekilerek farkındalık yaratılacak. Girişlerin ücretsiz olduğu festivalde ziyaretçiler, gün boyu ihtiyacı olan ürünleri daha uygun fiyata alma imkânı yakalayarak, ailesiyle birlikte keyifli iki gün geçirme imkânı bulacak. Sürpriz aktivitelerle renklenecek festivalde medya sponsoru Best FM’de 2 gün boyunca gerçekleştireceği müzik yayınları ile ziyaretçilerin eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacak.