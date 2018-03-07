Kaynak Holding'e bağlı olarak faaliyet yürüten ve ‘Sızıntı', ‘Aksiyon' gibi derigileri çıkaran Işık Yayıncılık'a yönelik FETÖ operasyonu düzenlendi. 4 ilde düzenlenen operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı. 19 kişi ise aranıyor. Şüphelilerin bir bölümünün 2015 yılından sonra örgütten kopmaları engellemek için, ‘Demlik Kulüp' adı altında organizasyon yaparak, işten atılanları yine FETÖ ile iltisaklı şirketlere yerleştirdikleri tespit edildi.



İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye finans sağlayan Kaynak Holding'e bağlı Işık Yayıncılık'tan elde edilen dijital verilerin incelemesini tamamladı. Dijital verilerde FETÖ lideri Fethullah Gülen ve 15 Temmuz darbe girişiminin sivil imamı Kemal Batmaz'ın da aralarında bulunduğu dua listesinde adı geçen Işık Yayıncılık içerisindeki ‘Çamlıca Akademi' yapılanmasına operasyon düzenlendi. İstanbul ve 3 ilde 65 adrese düzenlenen operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı. 19 kişi ise aranıyor.



REHBERLİK DİYE SOHBET TOPLANTILARI YAPMIŞLAR

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; FETÖ'nün yayın organları ‘Sızıntı', ‘Aksiyon', ‘Foundaiton', ‘Mata Air', ‘Hira' gibi dergilerin her türlü faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayan Işık Yayıncılık'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, şirket içerisinde rehberlik adı altında FETÖ'nün ideolojilerini anlatan sohbet organizasyonları düzenledikleri, katılanlardan burs, bağış ve himmet topladıkları belirtildi.

Şüphelilerin bir bölümünün de 2015 yılından sonra örgütten kopmaları engellemek için, ‘Demlik Kulüp' adı altında organizasyon yaparak, işten atılanları yine FETÖ ile iltisaklı şirketlere yerleştirdikleri tespit edildi. Kaynak Holding içerisinde personelden toplanan burs, bağış, himmet ve kurban paralarının Işık Yayıncılık adına alınmış banka mobil pos cihazlarından yasal sisteme aktarıldığı, bu yolla FETÖ lideri Fethullah Gülen'e ‘telif' ücreti adı altında para gönderilmesine aracılık yapıldığı belirlendi. Zanlılardan bazılarının da, başka bankalardan bireysel ve ihtiyaç kredisi çekerek, Bank Asya'ya yatırdıkları tespit edildi.

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