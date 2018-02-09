İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda kalpazan çetesinden 28 kişi yakalandı, 23 kişi aranıyor. Çete üyelerinin piyasaya sürmeye çalıştıkları 5.2 milyon liralık sahte para ele geçirildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini K.C.'nin yaptığı Türkiye çapında faaliyet yürüten sahte para çetesine yönelik operasyon düzenledi. İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Van, Kars, Kayseri ve Samsun'da eşzamanlı olarak 56 ayrı adrese baskın yapıldı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 51 kişiden, 28'i gözaltına alındı. Yakalananlardan 14'ünün çetenin yöneticilerinden olduğu bildirildi. 23 zanlının yakalanması için de operasyonlara devam ediliyor.

Kalpazan çetesinin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 5.2 milyon liralık sahte para, 2 adet pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda mermi, 150 adet uyuşturucu hap, çok sayıda sahte kimlik ve ehliyet ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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