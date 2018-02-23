İstanbul Özel Harekat Şubesi'nde görevli 48 kişilik 2 ayrı PÖH (Polis Özel Harekat) timi, terör örgütleri YPG/PKK ile DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere bölgeye uğurlandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; İstanbul Özel Harekat Şubesi ekiplerinin uğurlama törenine İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan katıldı. Çalışkan, "Değerli meslektaşlarım, meslektaşlarımın fedakar aileleri, gönül adamı olarak hep ön planda, görev olduğunda ilk gidenlerden oldunuz. Ama ilk defa ben bu karşımda duran arkadaşları kıskanarak hayıflanarak konuşuyorum. Bunların hepsi nasip meselesi, ben çok kıskanç bir adam değilim ama sizleri kıskanarak konuşuyorum. Sizinle gelmeyi çok isterim. Sizleri öncelikle kendinize birbirinize emanet ediyorum, vatanın, devletin, bayrağın onurunu şerefini sizlere emanet ediyorum. Sizlerin orada çok başarılı operasyonlar yapacağınızdan hiç şüphem yok. Hepinizi Allaha emanet ediyorum" dedi.



Düzenlenen törende, kurban kesilerek dualar okundu. Tören sonunda Dr. Mustafa Çalışkan, dualı Türk Bayrağı ile Kur'an-ı Kerim'i timlerin başında operasyona giden Özel Harekat Şube Müdürü'ne verdi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER