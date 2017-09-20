Sarıyer Ayazağa'da bir giyim markasının genel müdürlüğü otoparkında bir otobüste çıkan yangın, diğer araçlara da sıçradı. İHA'nın haberine göre, yangında iki otobüs, bir minibüs ve bir otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.



Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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