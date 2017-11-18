İstanbul trafiğe kapalı yol 19.11.2017

Süper Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak maç dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

AA'nın haberine göre, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 19 Kasım saat 19.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe- Demir Grup Sivasspor müsabakası dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada yarın saat 16.30'dan itibaren Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağı'ndan Bağdat Caddesi Kavşağı'na kadar olan kısım) ile Kördere sokağın trafiğe kapatılacağı bildirildi.