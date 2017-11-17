İstanbul trafiğinde uzaktan kumandalı araba tehlikesi

İstanbul Şile otoyolu Çamlıca mevkii Vecdi Diker tüneli çıkışında, bir otomobilde bulunan iki kişinin, otoyola bıraktıkları oyuncak arabayı uzaktan kumandayla yönlendirmesi böyle kaydedildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, trafiğin yoğun olduğu saatte otoyola bırakılan oyuncak arabaya tur attırılması, zaman zaman tehlikeye yol açtı. Sürücünün de bu anları cep telefonu ile kaydetmeye çalışması dikkati çekti.



Bir süre trafikte bu şekilde ilerleyen sürücü ve yanındaki kişi, daha sonra oyuncak arabayı durdurarak bagaja koydu.

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