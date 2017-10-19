İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, trafiğe çıkmadan önce anlık trafik durumunu sorguluyor. İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmaların sona ermesiyle birlikte İstanbul'da yol durumu merak ediliyor. İşte İstanbul'da güncel trafik durumu ve anlık yol bilgisi...

İSTANBUL TRAFİK DURUMU

İstanbul'da 23 Eylül 2017 tarihinde başlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik her iki yönde üçer şerit olarak sağlanıyordu. Bugün sona eren çalışmaların ardından trafik durumu da merak edilen konular arasındaki yerini aldı. İşte İstanbul'daki güncel trafik durumu;

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi tarafından sunulan verilerde, İstanbul'daki trafik durumu güncel olarak görüntülenebiliyor. İstanbul'da saat 20:30 itibarıyla trafik yoğunluuğu yüzde 36 olarak görülmekte.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik büyük oranda açık durumda. Yalnızca Göztepe ve Ümraniye istikametinde yoğunluk görülüyor, onun dışında Küçükyalı, Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca, Altunizade, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çekmeköy Kavşağı, Reşadiye Kavşağı, Riva Kavşağı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Uskumruköy Kavşağı, Odayeri Kavşağı, Yenikapı, Samatya, Yedikule, Avrasya Tüneli, Ataşehir, Çakmak Köprüsü, Elmalı, Kavacık ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik açık durumda.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde ise Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Nurtepe, Seyrantepe, Maslak ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğun durumda.

Hasdal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Altunizade, Kavacık, Fenertepe Kavşağı, Işıklar Kavşağı, Odayeri Kavşağı, Uskumruköy Kavşağı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Riva Kavşağı, Yedikule, Yenikapı, Avrasya Tüneli, Koşuyolu, Uzunçayır ve Göztepe istikametinde trafik açık durumda seyrediyor.

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