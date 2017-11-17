İstanbul trafik durumu! Köprü trafiği ve trafikteki son durum!

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, yola çıkmadan önce trafiğin son durumunu araştırıyor. Trafiğe kalmamak için boş saatlerde yola çıkmayı düşünen vatandaşlar, trafiğin yoğunluk seviyesini merak ediyor. Öte yandan işlerinden evine gidecek olan vatandaşlar da mesai bitim saatleri yaklaşırken "İstanbul trafik durumu" ve "Köprü trafiğine son durum" aramalarını yapıyor. İşte İstanbul trafiğinde son durum.

İSTANBUL TRAFİK DURUMU

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, köprülerdeki ve karayollarındaki trafik durumunu merakla araştırıyor. Trafik durumuna göre yola çıkacak olan vatandaşlar, trafiğin daha sakin saatlerini bekliyor. İşte İstanbul trafiğinde son durum;

İstanbul genelinde trafik yoğunluğu, İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'nda yer alan bilgiye göre yüzde 59 seviyesinde. İstanbul'da Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş istikametinde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Altunizade, Seyrantepe, Maslak, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Kavacık, Yenikapı, Avrasya Tüneli, Koşuyolu, Uzunçayır ve Göztepe'de trafik yoğunluğu KIRMIZI seviyesinde ve yoğun.

Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde ise Bostancı, Ataşehir ve Samatya'da trafik yoğunluğu KIRMIZI seviyesinde yoğun durumda.

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