Ümraniye'de bir durakta gece yarısı otobüs bekleyen 4 kafadar, otobüs gelmemesi üzerine cadde üzerinde yürüdükleri sırada gördükleri park halindeki otobüsü kaçırarak tehlike saçtı. Otobüsle tehlikeli bir şekilde ilerleyen çocuğun gerçek şoför gibi rahat tavırlarla otobüsü kullanması pes dedirtti.
İHA'nın edindiği bilgiye göre Ümraniye'de çalışan özel halk otobüsü şoförü 22 Şubat günü mesaisinin bitimin ardından aracı Dudullu'da bulunan evinin önüne park ederek evine gitti. Gece yarısı otobüs bekleyen 4 kafadar çocuğun, otobüs gelmemesi üzerine yolda yürüdükleri sırada park halinde bulunan otobüs dikkatlerini çekti. İlk önce otobüsün ön kapısını zorlayan çocuklar başarılı olamadı Çocuklar daha sonrasında otobüsün orta kapısını açarak içeriye girdi.
TEHLİKE SAÇTILAR, GÖRÜNMEMEK İÇİN SAKLANDLAR
Otobüsün içerisinde bir süre oyalanan çocuklar şoför mahallinin kapısındaki cebi karıştırdığı sırada araç ve insan geçtiğini görünce yere yatarak saklanmaya çalıştı. Bir süre sonra canları sıkılan çocuklardan bir tanesi uzun uğraşlar sonunda otobüsü çalıştırmayı başardı. Sonrasında ise otomatik vitesi ayarlamayı başaran çocuk yola çıkarak hem kendi canını hemde diğer sürücülerin canını tehlikeye atarak hızlı bir şekilde yolda ilerledi. İnecek var düğmesine basarak, oyun oynadılar.
Otobüsü kaçıran çocuklardan bir tanesi yolda şoförlük yaparken canları sıkılan diğer çocuklar ise otobüste bulunan inecek var düğmesine basıp oyunlar oynadı. Otobüsü kullanan çocuk açma düğmesine basmayınca diğer bir çocuk arkadan gelerek düğmeye basmaya çalıştı. Aracı kullanan çocuk diğerinin elini iterek hareket halindeyken kapıyı açmasına müsaade etmemesi büyük tehlikeyi önledi.
Otobüse bindikten sonra çalıştırmayı başaran hırsız, daha sonra tehlikeli bir şekilde ilerledi. İlerlediği sırada elini şoför mahallinin kapısının üstüne koyarak gerçek şoför gibi rahat tavırlar sergileyerek otobüsü sürmesi pes dedirtti. Öte yandan küçük çocuk yolda ilerlerken sürekli araçları sollaması ve bariyerlere yakın bir şekilde geçmesi ise korkuya neden oldu.
Canları sıkılan çocuklar aracı otoyolda bırakarak kaçtı.
Mahalle arasında ilerledikten bir süre sonra otoyola çıkan çocuklar hızlı bir şekilde ilerlemeye devam etti. Bir süre sonra sıkılan çocuklar aracı emniyet şeridine çekerek durdu. Daha sonra tekrar hareket etmeye çalıştılarsa da başarılı olamayan çocuklar aracı terk ederek kayıplara karıştı. Otoyolda devriye gezen polisler ise emniyet şeridinde terk edilmiş halde bulunan otobüsü görünce şüphelenerek incelemeye başladı. Yapılan araştırma sonrasında polisler otobüsün sahibine ulaştı. Otobüsün bulunduğu yere gelen otobüs sahibi aracına alarak evine gitti.
KAÇIRMA ANI KAMERADA
4 kafadar çocuk hırsızın otobüs çalarak canları sıkılana kadar kullanıp terk ettikleri trajikomik anlar otobüste bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, çocuklar önce ön kapıyı zorluyor daha sonra orta kapıdan araca binip otobüsü karıştırıyorlar. Otobüsü çalıştıran çocuklar tehlikeli bir şekilde ilerledikleri sırada kapıyı açma düğmesine basıp açmaya çalışıyor. Ardından çocuk rahat tavırlarla otobüsü kullanıyor ve bir süre sonra otobüsü park edip kaçıyorlar. Polis ekiplerinin otobüsü bulması ve sahibin aradığı görülüyor.
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