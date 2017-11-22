İstanbul'un 39 ilçesinin 2018 yılı mali bütçesi onaylandı

İBB Meclisi'nin, belediyenin Saraçhane yerleşkesindeki toplantısında, 2018 yıl mali bütçesinin onaylanmasından sonra, ilçe belediyelerinin bütçeleri de görüşüldü.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Meclis Üyesi Muharrem Yaman'ın ret oyu verdiği Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin bütçesi oy çokluğu ile geçerken, diğer belediyelerin bütçeleri oy birliğiyle kabul edildi.
Buna göre, Esenyurt Belediyesi 1 milyar 500 bin liralık bütçesiyle en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu. Esenyurt'u 635 milyon lira ile Kadıköy, 627 milyon 35 bin lira ile Beylikdüzü, 610 milyon lirayla Şişli ve 570 milyon lirayla Küçükçekmece Belediyesi takip etti.
Bütçesi en düşük olan belediye ise Adalar oldu. 2018 yılı mali bütçesi 42 milyon lira olarak kabul edilen Adalar Belediyesi'nden sonra 61 milyon liralık bütçesiyle Çatalca Belediyesi ve 75 milyon liralık bütçeyle Şile Belediyesi en düşük bütçeli belediyeler olarak dikkati çekti.
İBB Meclisi'nden geçen karara göre ilçeler ve bütçeleri şöyle:
Belediye 2018 yılı bütçesi
Maltepe 398 milyon 860 bin TL
Küçükçekmece 570 milyon TL
Bağcılar 480 milyon TL
Esenyurt 1 milyar 500 bin TL
Silivri 230 milyon TL
Esenler 320 milyon TL
Bakırköy 465 milyon 832 bin TL
Çatalca 61 milyon TL
Bayrampaşa 265 milyon TL
Arnavutköy 310 milyon TL
Zeytinburnu 388 milyon TL
Kartal 506 milyon TL
Beykoz 513 milyon TL
Beylikdüzü 627 milyon 35 bin TL
Sultangazi 402 milyon TL
Tuzla 325 milyon TL
Beyoğlu 295 milyon TL
Bahçelievler 360 milyon 822 bin 357 TL
Başakşehir 529 milyon 100 bin TL
Gaziosmanpaşa 435 milyon TL
Üsküdar 550 milyon TL
Çekmeköy 255 milyon TL
Kadıköy 635 milyon TL
Sancaktepe 550 milyon TL
Ataşehir 550 milyon TL
Sarıyer 390 milyon 87 bin TL
Büyükçekmece 377 milyon TL
Adalar 42 milyon TL
Avcılar 310 milyon TL
Sultanbeyli 252 milyon TL
Şile 75 milyon TL
Güngören 211 milyon 800 bin TL
Eyüpsultan 414 milyon TL
Fatih 336 milyon 209 bin 640 TL
Kağıthane 363 milyon 398 bin TL
Pendik 510 milyon TL
Ümraniye 500 milyon TL
Beşiktaş 528 milyon 500 bin TL
Şişli 610 milyon TL
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