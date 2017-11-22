İstanbul'un 39 ilçesinin 2018 yılı mali bütçesi onaylandı

İBB Meclisi'nin, belediyenin Saraçhane yerleşkesindeki toplantısında, 2018 yıl mali bütçesinin onaylanmasından sonra, ilçe belediyelerinin bütçeleri de görüşüldü.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Meclis Üyesi Muharrem Yaman'ın ret oyu verdiği Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin bütçesi oy çokluğu ile geçerken, diğer belediyelerin bütçeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Buna göre, Esenyurt Belediyesi 1 milyar 500 bin liralık bütçesiyle en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu. Esenyurt'u 635 milyon lira ile Kadıköy, 627 milyon 35 bin lira ile Beylikdüzü, 610 milyon lirayla Şişli ve 570 milyon lirayla Küçükçekmece Belediyesi takip etti.

Bütçesi en düşük olan belediye ise Adalar oldu. 2018 yılı mali bütçesi 42 milyon lira olarak kabul edilen Adalar Belediyesi'nden sonra 61 milyon liralık bütçesiyle Çatalca Belediyesi ve 75 milyon liralık bütçeyle Şile Belediyesi en düşük bütçeli belediyeler olarak dikkati çekti.

İBB Meclisi'nden geçen karara göre ilçeler ve bütçeleri şöyle:



Belediye 2018 yılı bütçesi

Maltepe 398 milyon 860 bin TL

Küçükçekmece 570 milyon TL

Bağcılar 480 milyon TL

Esenyurt 1 milyar 500 bin TL

Silivri 230 milyon TL

Esenler 320 milyon TL

Bakırköy 465 milyon 832 bin TL

Çatalca 61 milyon TL

Bayrampaşa 265 milyon TL

Arnavutköy 310 milyon TL

Zeytinburnu 388 milyon TL

Kartal 506 milyon TL

Beykoz 513 milyon TL

Beylikdüzü 627 milyon 35 bin TL

Sultangazi 402 milyon TL

Tuzla 325 milyon TL

Beyoğlu 295 milyon TL

Bahçelievler 360 milyon 822 bin 357 TL

Başakşehir 529 milyon 100 bin TL

Gaziosmanpaşa 435 milyon TL

Üsküdar 550 milyon TL

Çekmeköy 255 milyon TL

Kadıköy 635 milyon TL

Sancaktepe 550 milyon TL

Ataşehir 550 milyon TL

Sarıyer 390 milyon 87 bin TL

Büyükçekmece 377 milyon TL

Adalar 42 milyon TL

Avcılar 310 milyon TL

Sultanbeyli 252 milyon TL

Şile 75 milyon TL

Güngören 211 milyon 800 bin TL

Eyüpsultan 414 milyon TL

Fatih 336 milyon 209 bin 640 TL

Kağıthane 363 milyon 398 bin TL

Pendik 510 milyon TL

Ümraniye 500 milyon TL

Beşiktaş 528 milyon 500 bin TL

Şişli 610 milyon TL

İBB bütçesi