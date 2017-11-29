İstanbul'un göbeği Osmanbey de dakikalarca süren soygun

Osmanbey'de gece saatlerinde beyaz bir minibüsle tekstil dükkanına gelen hırsızlar, semtin en işlek sokağında taşla camını kırdıkları iş yerinde yaklaşık 20 dakika boyunca soygun yaptı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda, sokağa giren bir otomobile bile yol veren soyguncular, yaklaşık 50 bin lira değerindeki 50 top kumaşı çalarak kayıplara karıştı.
İHA'nın haberine göre olay, önceki gün saat 03.10 sıralarında Şişli Osmanbey'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde beyaz bir minibüsle semtin en işlek sokağına gelen 2 hırsız, gözüne kestirdikleri tekstil dükkanının camını taşla kırdı. Ardından dakikalarca dükkanda dolaşan hırsızlar, içerisindeki 50 top kumaşı iş yerinin kapısına doğru yanaştırdı. Hırsızlar tam soygun yapacağı esnada sokağa bir otomobil girdi. Ters yönden ilerleyen hırsızlar, otomobile yol verip tekrardan sokağa geri geldi. Yanaştırdıkları top kumaşları el birliğiyle minibüse dolduran hırsızların, semtin en işlek sokağında yaklaşık 20 dakika boyunca soygun yapmaları "bu kadarına da pes" dedirtti.
KENTİN GÖBEĞİNDEKİ DÜKKANIN CAMINI KIRIP SOYDULAR
Olayın ardından sabah saatlerinde iş yerinin soyulduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar telefonla iş yeri sahibi Recep Ergün'e haber verdi. Dükkana gelen Ergün, iş yerinin camının kırılıp hırsızlık yapıldığını görünce şoke oldu. Durumu polis ekiplerine bildiren Ergün, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyince gece saatlerinde soygunun yapıldığını gördü. Soygun anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
OTOMOBİLE YOL VERDİLER, GERİ GELİP DAKİKALARCA SOYGUN YAPTILAR
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, beyaz renkli bir minibüs dükkanın önünde duruyor. Araçtan inen 2 şahıs, dükkanın camını kırdıktan sonra içeriye giriyor. Dakikalarca araca gidip gelen hırsızlar ardından sokağa giren bir otomobile yol veriyor. O esnada bir vatandaş da karşı kaldırımdan yürüyor. Çevrede bir tur atıp tekrar sokağa gelen hırsızlar, dakikalar içerisinde top kumaşları el birliğiyle araca doldurarak kaçıyor.
"40-50 BİN LİRALIK BİR KUMAŞ VARDI"
İş yeri sahibi Recep Ergün, "Sabaha karşı beyaz bir minibüsle hırsızlar gelmiş. Dükkanın karşısındaki otelden arkadaşlar bakmışlar. Araç buraya park etmiş, yan taraftan kumaşları almışlar. Camı kırmışlar ama neyle kırdıklarını bilmiyorum. İçeride 40-50 top kumaş vardı. Tahmin ettiğim kadarıyla 40-50 bin liralık bir kumaş vardı. Daha önce de bir arkadaşın iş yeri soyulmuştu" dedi.
Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.