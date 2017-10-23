İstanbul'un seyyar kadın kalaycıları

Teknolojinin gelişmesiyle unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasına giren kalaycılığı zor koşullarda yapan kadınlar, dede mesleğini gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre İstanbul’un son seyyar kadın kalaycıları olan Gaziosmanpaşa’da yaşayan Erdemir Ailesi’nin kadın kalaycıları, restoranları gezerek tencere ve tavaları uygun bir yerde ateş yakarak kalaylıyor.

Rabia Erdemir, dedelerinin Türkiye’ye Romanya’dan geldiğini belirterek şunları anlattı: “Lokantalar olmazsa ekmek bulamayız. Evlerden kalaylanacak malzeme çıkmıyor. Aslında bakırdan yapılan malzemeler en sağlıklı ürünlerdir. Tava ve tencereleri 2-3 liraya kalaylıyoruz.”