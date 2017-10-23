ÜYE GİRİŞİ
LÜTFEN KULLANICI ADINIZ VE ŞİFRENİZ İLE GİRİŞ YAPIN!
GÖNDER ŞİFREMİ UNUTTUM?
FACEBOOK İLE BAĞLAN
TWITTER İLE BAĞLAN
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER

İstanbul'un seyyar kadın kalaycıları

Atölyeleri olmadığı için sabah erken saatlerinde evlerinden çıkarak İstanbul'un çeşitli semtlerine giden Erdemir ailesinin kadınları, restoranları gezerek kalaylayacakları mutfak malzemelerini topluyor

0 0 0

Teknolojinin gelişmesiyle unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasına giren kalaycılığı zor koşullarda yapan kadınlar, dede mesleğini gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre İstanbul’un son seyyar kadın kalaycıları olan Gaziosmanpaşa’da yaşayan Erdemir Ailesi’nin kadın kalaycıları, restoranları gezerek tencere ve tavaları uygun bir yerde ateş yakarak kalaylıyor.

Rabia Erdemir, dedelerinin Türkiye’ye Romanya’dan geldiğini belirterek şunları anlattı: “Lokantalar olmazsa ekmek bulamayız. Evlerden kalaylanacak malzeme çıkmıyor. Aslında bakırdan yapılan malzemeler en sağlıklı ürünlerdir. Tava ve tencereleri 2-3 liraya kalaylıyoruz.”

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş
SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
GÖNDER