İstanbul Üniversitesi: 78 - Fenerbahçe: 83

Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 19-19 beraberlikle geçildi. Maçın 2. periyodunda etkili olan İstanbul Üniversitesi, soyunma odasına 41-37 önde gitti. Fenerbahçe, mücadelenin ikinci yarısında skoru lehine çevirmeyi bildi. Üçüncü çeyreği 60-57 önde bitiren sarı-lacivertli takım, karşılaşmayı 83-78 kazandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki 4. maçını da kazandı. İstanbul Üniversitesi ise 4. müsabakasından da mağlup ayrıldı.