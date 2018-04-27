Bölünecek 13 üniversite arasında, tarihi 1453 yılına dayanan İstanbul Üniversitesi (İÜ) de yer alıyor. Üniversitenin 2 tıp fakültesinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, yeni kurulacak ve adı İbn-i Sina’dan İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa) olarak değiştirilen yeni üniversiteye verilecek.

Gazete Habertürk'ten Pervin Kaplan'ın haberine göre bu yeni üniversiteye Cerrahpaşa’nın yanı sıra Florence Nightingale Hemşirelik, Hasan Ali Yücel Eğitim, Orman, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Veteriner, Mühendislik fakülteleri verilecek. Ayrıca Diş Hekimliği ve Eczacılık fakülteleri yeni oluşturulacak. Bu fakültelerde öğrenim gören lisansüstü öğrencileri de İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne bu eğitimöğretim dönemi sonrasından geçerli olmak üzere aktarılacak.

TASARIDAN İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÇIKARILDI

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda, 4’ü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını öngören 3 üniversitenin daha eklenmesiyle bölünecek üniversite sayısını da 13’e çıkaran tasarı kabul edildi. Bu tasarıda önemli değişiklikler de yapıldı. Bunlardan biri İstanbul Üniversitesi’nde oldu. Bölünerek kurulacak üniversitenin adı İbn-i Sina’dan İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa) olarak değiştirilirken, bölünecek üniversiteye verilecek fakülteler arasında yer alan İletişim Fakültesi çıkarıldı.

İletişim Fakültesi’nin bünyesinde kalmasıyla, İstanbul Üniversitesi’nin Nobel “şansının” da 2 mezunu ile devam etmesi garantilenmiş oldu. Nobel Ödüllü mezunları Orhan Pamuk ile Prof. Dr. Aziz Sancar sayesinde İÜ, dünyanın en prestijli üniversite sıralaması olan ve Çin Shanghai Jiao Tong Üniversitesi’nin 2003’ten bu yana yaptığı Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması’nda (Academic Ranking of World Universities- ARWU) yaklaşık 37 puan alacak. Ancak 401-500 bandındaki yerini bölünmeden sonra da koruyabilecek mi, belli değil.

Nobel Ödüllü mezun ve akademisyen, Fields Madalyası, yılda bin yayın şartı, en fazla atıf alanlar listesine giren akademisyen sayısı, Nature veya Science dergilerinde çıkan makale sayısı, SCI ve SSCI endekslerince taranan makale sayısı ve kişi başına düşen makale sayısına göre sıralama yapan ARWU, “ağır kriterleri” yüzünden çok eleştiriliyor olsa da bugün de dünyanın en saygın üniversite sıralaması kabul ediliyor. Üniversitelerin değerlendirmeye alınabilmesinin koşulu olan “bin yayın şartı” ise eğer Nobel Ödüllü mezunu ya da çalışanı varsa dikkate alınmıyor. Yani İÜ’nün bin yayın şartını yerine getirmesine gerek kalmıyor.

İstanbul Üniversitesi, 2004-2006 yıllarında dünyanın en iyi 500 üniversitesi sıralamasından düştü. Ama 2007 yılından bu yana da tekrar en iyiler ligine çıktı. İÜ’nün şanslarından biri, 2 tıp fakültesine sahip olması. Çünkü en fazla bilimsel yayınlar tıp alanında yapılıyor.

Üniversitenin ikinci şansı ise mezunu Orhan Pamuk oldu. 2006 yılında İletişim Fakültesi mezunu Pamuk’un Nobel Edebiyat Ödülü almasıyla, bir sonraki yıl İÜ tekrar en iyi 500 arasında yer aldı. Çünkü sıralamada Nobel Ödüllü mezunu olduğu için “ek puan”elde etti. Üniversite mezunu olduğu için Pamuk’tan her yıl da ortalama 18.6 puan kazanıyor.

SANCAR İKİNCİ ŞANS

Pamuk gibi üniversitenin bir başka şansı da 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar. Çünkü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Sancar da Pamuk gibi üniversiteye her yıl ek puan getirecek. Böylece İÜ, 2 Nobel’li mezunu sayesinde her yıl yaklaşık 37 puan almaya devam edecek.

BÖLÜNME EYLEMİ SÜRÜYOR

Üniversitelerin bölünmesi için hazırlanan kanun tasarısı kapsamında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin İstanbul Üniversitesi’nden ayrılarak yeni bir üniversite olması, dün de protesto edildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın önünde toplanan öğrenci, akademisyen ve öğretim üyeleri, “Cerrahpaşa bizimdir, bizim kalacak” sloganlarıyla eylem yaptı. Hocalar “Üç ana fonksiyonumuz olan eğitim, hizmet ve bilimsel araştırma olumsuz etkilenecek” derken, öğrenciler “Kökünden kopmak, ölmek demektir. Cerrahpaşa ölmesin, üniversitemiz bölünmesin” dövizleri taşıdı. İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mert Savrun’un, üniversitelerin bölünmesine yönelik kanun tasarısına tepki gösterip görevinden istifa ettiği iddia edildi.

BÖLÜNENLER LİSTESİ

1. İstanbul Üniversitesi: İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa). Üniversitenin adı daha önce İbn-i Sina olarak açıklanmıştı, önerge ile bu isimden vazgeçildi.

2. Gazi Üniversitesi: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

3. Sakarya Üniversitesi: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

4. Mersin Üniversitesi: Tarsus Üniversitesi

5. Karadeniz Teknik Üniversitesi: Trabzon Üniversitesi

6. Erciyes Üniversitesi: Kayseri Üniversitesi

7. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

8. Anadolu Üniversitesi: Eskişehir Teknik Üniversitesi

9. Süleyman Demirel Üniversitesi: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

10. Afyon Kocatepe Üniversitesi: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

11. Dumlupınar Üniversitesi: Sağlık Bilimleri Üniversitesi

12. İnönü Üniversitesi: Malatya Turgut Özal Üniversitesi

13. Selçuk Üniversitesi: Konya Üniversitesi

GAZİ’DE TIP KALDI ANCAK HUKUK GİTTİ

Bölünecek köklü üniversitelerden biri olan Gazi Üniversitesi, 1926 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından Ankara’da kuruldu. Gazi Üniversitesi, Cumhuriyet’in ilk kurduğu büyük üniversitelerden biri.

Önce sayıları 10 olan ancak daha sonra 13’e yükseltilen devlet üniversitelerini bölecek yasa tasarısında bölünecek üniversitelerden biri de Gazi Üniversitesi. Gazi’nin bölünmesiyle, Ankara’da Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulacak.

HANGİ FAKÜLTELER GİTTİ?

Gazete Habertürk'ten Bürde Özçakır'ın haberine göre Gazi’nin bölünmesiyle kurulacak yeni üniversiteye Tıp Fakültesi’nin yanı sıra Eczacılık, Diş Hekimliği gibi sağlık alanındaki fakülteler verilmeyecek. Bu fakülteler Gazi Üniversitesi’nde kalacak. Gazi Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi kalırken, Hukuk Fakültesi ise yeni kurulacak fakülteye geçecek. Ancak bölünme ile kurulacak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne Gazi Üniversitesi’ne ait şu bölümler verilecek.

Güzel Sanatlar, Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Polatlı Fen-Edebiyat, Polatlı İlahiyat, Sanat ve Tasarım, Turizm fakülteleri ile Tapu Kadastro Yüksekokulu, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Adalet Meslek Yüksekokulu, Polatlı Sosyal Bilimler Melsek Yüksekokulu, Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu.

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