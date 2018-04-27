Gazete Habertürk yazarı Güntay Şimşek'in aktardığına göre, yönetimle uzun süredir devam eden anlaşmazlıklar ve 5’li konsorsiyum yapısından kaynaklı sıkıntılar nedeniyle istifa kararının geldiği öğrenildi.

İGA İnşaat'ın CEO’su Yusuf Akçayoğlu 4 yıldır İGA’da görev yer alıyordu.