Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan uçağın 21 Haziran’da İstanbul Yeni Havalimanı’na (İYH) ilk inen uçak olarak tarihe geçmesi sonrası vatandaşlar da ilk tarifeli seferde yer almak için havayolu şirketlerini arıyor. 29 Ekim’de resmi açılışı yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili özellikle havacılık meraklısı vatandaşları ise şimdiden ilk tarifeli sefer heyecanı sardı. İlk tarifeli uçuşta ilk yolcular olarak tarihe geçmek isteyenler, havayollarına ilk tarifeli uçağın ne zaman ve nereye yapılacağını soruyor.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya mesajında, “Dört ayaklı dostlarımıza özel hizmet THY uçaklarında” diye yazdı

İLK TARİFELİ UÇUŞU THY YAPACAK

İstanbul Yeni Havalimanı’ndan ilk tarifeli uçuşu, Türk Hava Yolları (THY) gerçekleştirecek. THY, İYH’den 31 Ekim 2018 saat 14.00’ten itibaren operasyonlara başlayacak. İlk tarifeli seferin noktası ise henüz belirlenmedi. Sefer için tören yapılacak. THY dışındaki üssü (base havalimanı) Atatürk Havalimanı olan diğer havayolu kuruluşları da İYH’de operasyonlarına 31 Ekim saat 19.00’dan itibaren başlayacak. Tüm havayolu kuruluşlarının İstanbul Yeni Havalimanı’nda tam olarak faaliyete geçmesinin ise 1 Kasım 2018 saat 00.01’den itibaren olacağı planlandı.

ZÜRAFAYI DA UÇURDU YAVRU ASLANI DA

Türk Hava Yolları iştiraki Turkish Cargo, 16 aylık 3 zürafayı, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinden İstanbul aktarmalı olarak İran’ın başkenti Tahran’a başarıyla ulaştırdı. Zürafalara uçuş süresince bakıcıları ve veterinerleri eşlik etti. Turkish Cargo, son 1 ay içerisinde Johannesburg’dan 7’si yavru 10 aslanı Pakistan’a, 10 zebrayı Bangladeş’e, 4 fili Birleşik Arap Emirlikleri’ne ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden 3 maymunu Ukrayna’ya İstanbul aktarmalı olarak başarılı bir şekilde taşıdı.

CİVCİV, PAPAĞAN, PENGUEN...

Turkish Cargo, 2017’de 2.2 milyon civciv, 147 ton akvaryum hayvanı, 45 bin papağan, 28 arslan, 28 penguen taşıdı. Turkish Cargo, taze sebze ve taze balık gibi bozulabilir kargo taşımacılığında 2017’de yüzde 33 büyüme sağladı. Elektronik aletler gibi hassas kargo taşımalarında ise yüzde 50 büyüdü.