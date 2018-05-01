Bir kenti yaşanabilir kılan unsurlar arasında yeşil alanlar olmazsa olmazlardan. Bahçe, park, mesire alanı ve kent ormanları hem sağlıklı yaşam hem de şehir ekolojisi için büyük önem taşıyor. Ancak Megakent’te kişi başına düşen yeşil alanlar olması gerekenin çok altında. Kentin yeşil alan konusunda yaşadığı tehlikeli sıkıntısını sık sık göndeme getirdik. Son olarak geçen mart ayında ‘Yeşilden kara haber’ başlıklı haberimizle İstanbul’un yeşil alan miktarını yeniden gündeme taşımıştık. Belediyeleri tek tek arayıp yeşil alan miktarlarını sorduğumuz haberimizde vahim bir tablo ortaya çıkmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na göre, İstanbul’da kişi başına düşen yeşil alan miktarı yasal sınır olan 15 metrekarenin çok uzağında; 8 metrekare civarında. İlçe bazında ise durum daha da kötü. Yasal sınır altında kalan 30 ilçenin 6’sı 1, 21’i ise 8 metrekarenin altında yeşil alana sahip bulunuyor. Kent, giderek yok olan yeşil alanlarıyla şimdi de dünya üzerindeki popüler şehirler arasında son sıralarda yer aldı.
REYKJAVIK İLK SIRADA
Gazete Habertürk'ün haberine göre dünya üzerindeki 50 popüler şehir arasında yapılan araştırmaya göre, kişi başına 410.8 metrekare yeşil alan düşen İzlanda’nın başkenti Reykjavik birinci sıraya yerleşirken, İstanbul listenin 49. sırasında yer aldı. Ajans Press’in Hollanda merkezli seyahat sitesi TravelBird’den ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 50 popüler şehir arasında kişi başına 410.8 metrekare yeşil alan düşen İzlanda’nın başkenti Reykjavik birinci sıraya yerleşti. İstanbul ise bu listenin 49. sırasında yer alırken, kişi başına düşen yeşil alanın 4.9 metrekare olduğu saptandı. İstanbul’daki betonlaşma ve yeşil alan yetersizliğiyle alakalı 4 bin 482 haber çıkışı tespit edildi. Haber çıkışlarındaki yoğunluğun özellikle yaz aylarında artması dikkat çekti.
EN AZ YEŞİL ALAN TOKYO’DA
İlk sırada yer alan Reykjavik kentini ikinci sırada kişi başına 357 metrekare yeşil alan düşen Yeni Zelanda’dan Auckland takip etti. Üçüncü sırada ise Slovakya’nın başkenti Bratislava yer alırken, kentte kişi başına 333 metrekare yeşil alan düştüğü saptandı. İlk üçü takip eden diğer kentler ise, Gotebourg, Sydney, Prag, Roma, Bern, Hamburg ve Riga oldu. Listenin son sırasında Japonya’nın başkenti Tokyo yer alırken, Tokyo’da kişi başına sadece 4.03 metrekare yeşil alan düştüğü görüldü. Listenin 48. sırasında ise kişi başına 6.45 metrekare yeşil alan düşen Yunanistan’ın başkenti Atina bulunurken, Atina bu rakamla Türkiye’nin bir basamak üstüne yerleşmiş oldu.
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