İstanbul’da hafriyat kamyonu terörü sürüyor. Önceki gün Arnavutköy, Eyüp ve Sultanbeyli’de yaşanan 3 ayrı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, bir anne ve 2 kızı ile sokakta oyun oynayan çocuklar şans eseri hayatta kaldı. İşte İstanbul’da meydana gelen 3 kazanın ayrıntıları...

VİRAJI HIZLA DÖNDÜ YAYAYI ALTINA ALDI

Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen'in aktardığına göre, Arnavutköy’deki kaza, önceki gün Boğazköy Mahallesi’nde yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan 56 yaşındaki Ali Önlem’e (56), virajı hızla dönen hafriyat kamyonu çarptı. Önlem’in üzerinden geçen kamyon, bir süre yoluna devam ettikten sonra vatandaşlar tarafından durduruldu.

Olayı gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Önlem’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Önlem’in cenazesi, incelemenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öztrans adlı firmaya bağlı olan ve İstanbul Yeni Havalimanı’nda çalıştığı öğrenilen kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

ANNE İLE ÇOCUKLARI SON ANDA KURTULMUŞ

Yaşanan kazanın, güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan ve bastonlu olduğu görülen Önlem, virajı dönen hafriyat kamyonunun altında kalıyor. Önlem’in üzerinden geçen kamyon yoluna devam ederken, çevredeki vatandaşlar da panik yaşıyor.

Görüntülerde, kazadan birkaç saniye önce yolun karşısına 1 anne ile kolunu tuttuğu 2 kız çocuğunun geçtiği, kamyonun altından kılpayı kurtuldukları görülüyor.

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