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"İstanbul’da Hatay Günleri" kapılarını açıyor

Bu sene 7’ncisi düzenlenen "İstanbul’da Hatay Günleri", 4-8 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor

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Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin desteği, Hatay Eğitim, Kültür, Tanıtım ve Dayanışma Derneği (HATAYDER) ve Hatay İşadamları ve Bürokratları Derneği (HATİAB) işbirliği ile bu yıl 7’ncisi düzenlenen "İstanbul’da Hatay Günleri", 4-8 Ekim tarihleri arasında Maltepe Sahil Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre medeniyetler diyarı Hatay’ın kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere aktarmayı amaçlayan organizasyonda kına gecesi, aba güreşleri, mozaik yapımı, Antakya Medeniyetler Korosu’nun vereceği konser gibi kültürel etkinlikler olacak. Hatay’ın anavatana katılımının 78. yıldönümü nedeniyle Kadıköy Meydanı’nda yapılacak olan 78 tepsilik "Künefe Şöleni" ile İstanbullular lezzetli anlar yaşayacak

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