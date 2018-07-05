Polis günler süren takibin ardından baskın yaptı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Beykoz’da bir villa da uyuşturucu madde üretildiği ve satıldığı bilgisine ulaştı. Günler süren fiziki ve teknik takiplerin ardından hazırlıklarını tamamlayan narkotimleri, dün saat 16.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Harekete geçen tim, gerekli önlemleri almasının ardından Yalıköy Mahallesi'nde üzerindeki önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda villanın kapısını koçbaşıyla kırarak giren tim, girişteki şüpheli şahsı yere yatırarak etkisiz hale getirdi.

UYUŞTURUCU SERASI ORTAYA ÇIKTI



İHA'nın haberine göre, şüphelinin kelepçelenmesinin ardından odalara giren tim, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Odalarda incelemede bulunan polis, hint keneviri üretilen uyuşturucu serasını ortaya çıkarttı. Serada detaylı arama yapan polis, binlerce hint keneviri kökü ele geçirdi. Diğer bölümlerde yapılan aramalarda ise yurtdışından özel olarak getirilen ve üretim de kullanılan özel kimyasal sıvılar da bulundu.

'IŞIK OTU' DİYE TABİR EDİLEN HİNT KENEVİRLERİ BULUNDU

Villadaki aramalarını derinleştiren tim, özel bölmelere saklanmış çok miktarda “skank” diye tabir edilen uyuşturucu madde ve esrar ele geçirildi. Odalarda saklanan kolileri ve saksıları da gören polis içerisine baktığında yurtdışından özel tarım ürünü olarak getirilen ve “ışık otu” diye tabir edilen topraksız hint keneviri kökleri de buldu.



MÜŞTERİLER VİP ARAÇLARLA GELMİŞ

Öte yandan müşterilen uyuşturucu üretilen sera villaya özel VIP araçlarla geldiği öğrenildi. Evde 2 adet öğütücü ve hassas terazi ile ele geçirilen kök kenevirlere polis tarafından el konulurken, evde etkisiz hale getirilen F.E. ise “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan gözaltına alındı. Şahıs sorgulanmak üzere ve maddelerle birlikte büroya teslim edildi.





