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İstanbullu Gelin 25. bölüm fragmanı: İstanbullu Gelin yeni bölümde şok gelişmeler!

İstanbullu Gelin 25. bölüm fragmanı: Yeni bölümde şok gelişmeler!

24. bölümüyle Cuma akşamı ekrana gelen İstanbullu Gelin'in 25. bölüm fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin 25. bölüm fragmanında gazetede yer alan bir haber, herkesi şok ediyor. İşte İstanbullu Gelin 25. bölüm fragmanı ve detaylar...

13 Kasım 2017 Pazartesi, 09:54:00 Güncelleme: 14 Kasım 2017 Salı, 10:45:42

Faruk ve Süreyya'nın aşk hikayesini konu edinen İstanbullu Gelin dizisi, Cuma akşamı 25. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, yeni bölümde neler yaşanacağını araştırmaya başladı. Öte yandan İstanbullu Gelin 25. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yayınlanan fragmanda, gazetede görülen bir haber herkesi şok ediyor. İşte İstanbullu Gelin 25. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...

İSTANBULLU GELİN 25. BÖLÜM FRAGMANI

Yeni bölüm fragmanını bir süredir bekleyen İstanbullu Gelin izleyicileri, yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla birlikte daha fazla meraklandı. İstanbullu Gelin 25. bölüm fragmanında yer alan sahneler yine izleyicileri ekran başında kilitledi. Fragmanda, gazetede yayınlanan bir haber tüm ev halkını şok ediyor. İşte İstanbullu Gelin 25. bölüm fragmanı...

İSTANBULLU GELİN'İN 24. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

İstanbullu Gelin'in Cuma akşamı ekrana gelen 24. bölümünde;

Yaşanan korkunç olay sonrası Süreyya ve Faruk cehennem azabı yaşamaktadırlar. Esma, Garip’ten gelen telefonla hayatının en büyük defterini kapatmaya hazırlanırken bambaşka bir oyunun içine düşer.

Başı belaya giren Murat’a ise hiç beklemediği birisi destek çıkar. Dilara, Reyhan’ın sözlerinden rahatsızdır. Küçük bir tartışma, Adem’in evinde inanılması güç olayların yaşanmasına sebep olur.

Günün sonunda Fikret’in yapacağı hamle herkes için çok tehlikeli olacaktır.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 22 saat önce
    Annesiz bebekler insan olamaz diyorlar Adem annesiyle büyüdüde ne oldu eşine şiddet uygulayan bir insan İpek annesi varken büyüdü Süreyya'ya kötülük yaptı kıymet hanımda iyi bir anne diğil iyi anne olsaydı kızına Fevzi beyle Reyhan hanım gerçeğini anlatıp neden Fikret'le evlenmemesi gerektiğini anlatırdı kendi sırrı ortaya çıkmasın diye kızını ateşe atmazdı esma hanım iyi bir anne olsaydı Faruk'la begümün evlenmesine izin verirdi emir babasız büyümezdi ve esma hanım Fikret'i düşünseydi ipeğin Fikret'i sevmediğini bildiği halde ipekle Fikret'i evlendirmezdi Murat'ın Zeynep'le ilişkisine karışmazdı Reyhan hanım ademi aldırmamakta yada ademi evlatlık vermemekle yada ademi düşünmemekle ademe en büyük kötülüğü yapmış esma kıymet Reyhan gibi anneleri varsa insanların düşmana gerek yok Mesele anneyle büyüyüp büyümemekle diğil insan olmakta
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