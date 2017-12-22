İstanbullu Gelin 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek olan İstanbullu Gelin'in yayınlanan yeni fragmanında ev halkının yılbaşı eğlencesi düzenlediği, mutluluklarının gözlerden kaçmadığı görülüyor. İşte İstanbullu Gelin 30. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüm özeti...

İSTANBULLU GELİN 30. BÖLÜM 2. FRAGMANI: EV HALKINDA YILBAŞI EĞLENCESİ

Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği, yönetmenliğini Zeynep Günay Tan ve Deniz Koloş'un yaptığı, senaryosunu Teşrik-i Mesai'nin kaleme aldığı, başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin 30. bölümü ile bu akşam saat 20.00'de seyircisiyle buluşacak. İşte İstanbullu Gelin 30. bölüm fragmanları ve özeti...

İstanbullu Gelin 30. bölüm 2. fragmanı;

İstanbullu Gelin 30. bölüm fragmanı;

Bir süredir tehlikeli sularda yüzen Fikret hiç beklemediği yerden gelen bir darbe ile köşeye sıkışır. Süreyya’dan gelen bir haber Faruk’un sevinçten havalara uçmasına sebep olur. Öğrendiği bilgiyle deliye dönen Emir’in yaptığı hamle herkesin yüreğini ağzına getirir. Can derinlerdeki duyuları ile ilgili hiç istemeyeceği biriyle yüzleşmek zorunda kalır.

Esma Ve Garip önlerinde başlayan yeni sürecin tadını çıkarmaktadırlar. Ancak bilmedikleri şey, sürpriz bir isim tarafından fark edilecek olmalarıdır.

İSTANBULLU GELİN BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gördüğü fotoğraf sonrası çileden çıkan Süreyya’nın yaptığı şeyler Faruk’a cehennem azabı yaşatır. Akif’in büyük bir cesaretle yaptığı hamle Senem’i şok eder. Ortaya çıkan bir mektup geçmişin hiç de sanıldığı gibi olmadığını ortaya çıkarır. Adem’in tanıklık ettiği şeyler ona Boranlarla ilgili geniş hareket alanı kazandırır. Faruk ve Süreyya’nın Emir’le olan programları oldukça can sıkıcı bir şekilde sonlanır. Esma kendine ne kadar hâkim olmaya çalışsa da hayatının en önemli kararlarından birini verecektir.

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İstanbullu Gelin 30. bölüm

İstanbullu Gelin 30. bölüm fragmanı

İstanbullu Gelin 30. bölüm 2. fragmanı