İstanbullu Gelin 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecan dolu yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan İstanbullu Gelin'in 34. bölüm fragmanında işler karışıyor. Faruk, Süreyya ile Esma Sultan hakkında tartışıyor. Konağın küçük oğlu Murat, Esma Sultan'a karşı sert bir tavır alıyor. Faruk, Süreyya'ya konaktan taşınma kararı aldığını söylüyor. İşte İstanbullu Gelin 34. bölüm fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 34. BÖLÜM FRAGMANI: FARUK VE SÜREYYA KONAKTAN TAŞINACAK MI?

Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Faruk, Süreyya'ya konaktan taşınma kararı aldığını iletirken konakta işlerin seyri değişiyor.

İşte İstanbullu Gelin 34. bölüm fragmanı;

İSTANBULLU GELİN 33. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Konaktaki bir tuhaflık Faruk’u harekete geçirir. Yaşanan son olayın yarattığı korku ve üzüntü beraberinde birçok soru getirir. Sorulan her soru Garip’i biraz daha köşeye sıkıştırır. Süreyya’nın söyledikleri Begüm’ün kafasını karıştırır. Osman sürpriz bir kararla hayatına yeni bir yön verir. Benzer süreçler yaşayan Süreyya ve Senem farklı duygularla da olsa aynı haberi beklemeye koyulurlar. Faruk kafasındaki soru işaretlerinden kurtulamaz. İzlediği yol onu duyduğunda inanamayacağı bir gerçekle karşı karşıya bırakacaktır.

İstanbullu Gelin

İstanbullu Gelin 34. bölüm fragmanı

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı

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