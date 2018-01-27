İstanbullu Gelin 34. bölümüyle Star TV'de izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölümünü izleyen vatandaşlar, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri araştırmaya başladı ve 'İstanbullu Gelin 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusunu sormaya başladı. Peki, İstanbullu Gelin 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte İstanbullu Gelin 34. son bölüm özeti ve 35. bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenler...

İSTANBULLU GELİN 35. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Takipçileriyle 34. randevusuna çıkan İstanbullu Gelin'in son bölümünün ardından izleyiciler 'İstanbullu Gelin 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusunu sormaya başladı. Fakat İstanbullu Gelin'in 35. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizden izleyebilirsiniz.

İSTANBULLU GELİN 34. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Esma’nın itiraflarıyla konakta yer yerinden oynar. Süreyya, Faruk’u sakinleştirmek için beklenmedik bir hamle yapar. Duygusal açmazlarda olan Fikret sonunda patlar. Murat’ın kontrolsüz öfkesi tatsız bir olaya sebebiyet verir.

Neşeli bir haber duyanları sevince boğar. Can, sürpriz bir isimle sonuçları çok tehlikeli olacak bir ortaklık kurar. Osman, annesinden duydukları ile yıkılır. Faruk gelen bir telefonla bunca zamandır engellemeye çalıştığı felaketin gerçekleşmiş olduğunu anlayacaktır.

İSTANBULLU GELİN DİZİSİ HAKKINDA

Annesiz ve babasız büyümek zorunda kalan Süreyya, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, çok güzel ve gururlu bir genç kızdır. Konservatuar mezunu olan Süreyya, hayatını reklam seslendirerek ve vokal yaparak kazanmaktadır. Hayattaki tek akrabası teyzesi Senem ile birlikte yaşayan Süreyya’nın mütevazi yaşamı, beklenmedik bir anda karşısına çıkan zengin ve karizmatik iş adamı Faruk’a aşık olması ile sonsuza kadar değişir.

Bursa’nın tanınmış ve köklü ailelerinden Boran ailesi içinse bu aşkı kabullenmek hiç de kolay olmayacaktır. Kocasının ölümüyle 4 oğluyla kalan Esma Sultan’ın en gözde oğlu Faruk için bambaşka hayalleri vardır. Kendine ve köklerine uygun gelin adayını çoktan seçmiştir.

Tüm bu gelişmelerden habersiz olan Süreyya ile Faruk ise Bursa’daki aile konağına evlilik haberini vermek üzere gelirler. Ancak bu durum konağın çatısı altına giren herkesin tek hakimi olmak isteyen Esma Sultan için büyük bir şoktur. Esma Sultan’a gelin olmak kolay değildir, özellikle de kendi seçmediyse. Faruk’a olan aşkından güç alan Süreyya, kolay pes etmez, kayınvalidesinin zamanla kendisine alışacağına ve kalbini yumuşatacağına inanmak ister. Ancak Esma Hanım’ın onu kabullenmeye hiç mi hiç niyeti yoktur.

Olaylar geliştikçe neredeyse dört yüz yıldır bütün haşmetiyle ayakta duran konak temellerinden sarsılacak, bütün aile bundan nasibini alacaktır.

İstanbullu Gelin

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı

İstanbullu Gelin 35. bölüm fragmanı

İstanbullu Gelin son bölüm

İstanbullu Gelin 34. bölüm

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