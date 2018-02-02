İstanbullu Gelin dizisi, 35. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Sona eren bölüm sonrasında önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan yeni bölümde neler yaşanacağını öğrenmek isteyen izleyiciler, internet üzerinde "İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı" ve "İstanbullu Gelin 36. bölüm fragmanı" aramalarını yapmaya başladı. Peki İstanbullu Gelin 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar.
İSTANBULLU GELİN 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı ve Süreyya ile Faruk'un aşk hikayesini konu edinen İstanbullu Gelin dizisi, 35. bölümüyle izleyicisiyle buluştu.
Dizinin sona eren 35. bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan 36. bölümde neler yaşanacağı hakkında ipuçları edinmek isteyen izleyiciler, yeni bölüm fragmanını bekliyor.
İstanbullu Gelin 36. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak olan fragmanla birlikte izleyicilere yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek.
İSTANBULLU GELİN 35. BÖLÜM
Faruk, Akif’i yalnız bırakmaz; Senem’i istemek için gelin evine giderler. Ancak Süreyya ve Dilara’nın damada bir sürprizi vardır.
Fikret’in hamlesi Faruk’la olan ilişkisini hiç olmadığı kadar sert bir şekilde etkiler. Osman’ın aldığı karar herkesi şok eder. Begüm en çok korktuğu şeyle bir kez daha yüzleşmek zorunda kalır. Neredeyse unuttuğu bir plan, Esma’nın içine şüphe tohumları eker. Fikret ve Murat konakta fırtınalar koparacak kararlarını hayata geçirirler.
Ne olursa olsun Faruk Akif’i yalnız bırakmaz. İkili Senem’i istemek için gelin evine gider. Ancak Süreyya ve Dilara’dan kız almak hiç de kolay değildir. Ufak bir detayı gözden kaçırmayan Adem’in söyledikleri, Faruk’un bir süredir kafasını meşgul eden yapbozu sonunda tamamlanmasını sağlayacaktır.
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