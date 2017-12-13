İstanbul’un asayişi bundan böyle ‘Akbaş’lardan sorulacak. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Asayiş Devriye Köpeği Olarak Kangal ve Akbaş Yetiştirme Projesi” kapsamında Eskişehir’in Sivrihisar İlçesi’nden alınan 6’sı yavru 10 Akbaş cinsi çoban köpeği, eğitimin ardından kentin asayişi için görevlendirilecek.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, toplumsal olaylarda caydırıcı olarak yurtdışından getirilen köpekler yerine Kangal ve Akbaş kullanılması projesini başlattı. 10 Akbaş, Pendik’teki Köpek Eğitim Merkezi’nde eğitildikten 3 ay sonra göreve başlayacak.

Akbaş Çoban Köpeği Irkını Araştırma Koruma Geliştirme Tanıtma ve Yaygınlaştırma Derneği Başkanı Erhan Ulutürk, “Akbaşlar, diğer köpeklerin 45 günde aldığı eğitimi 10 günde tamamlıyor. Emniyet müdürlüklerimizin artık öz değerimiz Akbaş çoban köpeğini kullanacağını düşünüyorum” dedi.