İşte en başarılı 10 süper kahraman

İşte başarılı performanslarıyla sevilen süper kahramanlara kişisel damgasını vuran 10 oyuncu. HT Pazar'dan Mehmet Açar'ın haberi...

Christian Bale: BATMAN

Oyuncu olarak kendini kanıtlamış bir ismin bir süper kahramana neler katabileceğinin açık kanıtı... Christopher Nolan’ın iki binli yıllar sinemasına damgasını vuran Batman üçlemesinin sağlam temellerinden birini kuşkusuz oyuncular oluşturuyordu. Hikâyeyi Bruce Wayne’in çocukluğundan alan ve ondaki anne – baba özleminin altını çizen ilk filmde Bale, kendine özgü tarzıyla eski Batman’leri hiç aratmadı ve yeni kuşakların gönlündeki Batman olmayı başardı.

Robert Downey Jr. : IRON MAN

Süper kahramanlıkla oyunculuk sanatını birleştiren en iyi aktörlerden biri... Tony Stark / Iron Man karakterine getirdiği o şahane yorum ve mizah duygusu, sadece üç solo Iron Man filminin değil, Yenilmezler serisinin de temel taşlarından biri. Süper kahramanları bir araya getiren liderlerden biri olan Stark’ı 2008’den bu yana 9 kez canlandırdı. Sırada iki film daha var ve kimse emekli olmasını istemiyor.

Hugh Jackman: WOLVERINE

X-Men deyince akla gelen ilk süper kahramanlardan biri. Ekip çalışmasını sevmeyen, söz dinlemeyen bir yalnız kurt... Belki de en dirençli, en güçlü mutant! Derin devletin karanlık laboratuvarlarında geçirdiği dönemin sonucu olarak herkese karşı güvensiz, öfkeli bir adam. Ama iyi mutantların sorunlarını onsuz çözmesi çok zor. Wolverine’in efsane olmasında Hugh Jackman’ın mükemmel yorumunun payı çok büyük...

Tobey Maguire: ÖRÜMCEK ADAM

Marvel, Örümcek-Adam’ı (SpiderMan) yıllar sonra yeni bir bakış açısıyla ele almaya karar verdiğinde genç süper kahramanı oynaması için 26 yaşındaki Maguire ile anlaştı. Maguire, ilk filmden itibaren mükemmel bir seçim olduğunu gösterdi. Ergenlik sancıları yaşayan Peter Parker’ın kırılganlığını, kendini kanıtlama sürecinde yaşadığı sorunları başarıyla yorumladı. Hepimizi sıradan görünümlü o gencin bir süper kahraman olabileceğine ikna etti. Yeri hâlâ doldurabilmiş değil.

Christopher Reeve: SUPERMAN

Geniş omuzları, boyu posu ve çizgi romandaki karaktere fazlasıyla benzeyen yüz hatlarıyla tam bir Superman’di... Annesi onu sanki Superman’i oynamak için doğurmuştu. Sakin, serinkanlı, sevecen ve güven verici tarzıyla bir süper kahramandan beklediğimiz her şeye sahipti. Clark Kent olduğunda ise utangaç, beceriksiz, temiz kalpli ve saf bir dünyalıya dönüşüyordu.

Michael Keaton: BATMAN

Adı açıklandığında Batman hayranları rahatsız olmuştu. O yıllarda sosyal medya olsaydı yapımcılar belki karar bile değiştirebilirlerdi. Aslında Keaton’un oyunculuğunu tartışan yoktu. Tek sorun kimsenin onu bir süper kahraman olarak görememesiydi... Ama film gösterime girdiğinde yönetmen Tim Burton’ın haklılığı ortaya çıktı. Keaton, oyunculuğun her şey anlama geldiğini bir kez daha kanıtladı, yıllarca unutulmayacak Batman yorumuyla hayranları mutlu etmeyi başardı.

Scarlett Johansson: KARA DUL

2010’da seyrettiğimiz “Iron Man 2”den bu yana, “Yenilmezler” serisinde ve Kaptan Amerika’nın maceralarında Natasha Romanoff’u ya da diğer adıyla Kara Dul’u (Black Widow) Scarlett Johansson canlandırdı. Yer aldığı her Marvel filmine farklı bir ışıltı kattı. Tek eksiği bir solo film....

Jennifer Lawrence MYSTIQUE

“X-Men” serisinin en önemli karakterlerinden biridir Mystique... İlk üçlemede karakteri canlandıran Rebecca Romijn de kuşkusuz iyiydi. Ama Jennifer Lawrence’ın avantajı, karakteri çocukluğundan itibaren ele alan filmlerde oynamasıydı. Lawrence, bize Magneto’nun yanında saf tutan “kötü” Mystique’i değil, Charles Xavier ile birlikte büyüyen saf ve masum Raven’ı tanıttı. Raven’ın ergenlik ve gençlik acılarını yansıtan yorumuyla yeni X-Men filmlerinin en önemli karakterlerinden biri haline geldi.

Mark Ruffalo: HULK

Eric Bana ve Edward Norton’un solo filmlerdeki Hulk yorumları kuşkusuz ilgiye değerdi. Ama Mark Ruffalo karaktere kimsenin getirmediği duygusal bir yorum getirdi. Güçlü ve öfkeli yeşil dev Hulk’a dönüşen Bruce Banner’ın acılarını, duygusal zaaflarını ve özgüvensizliğini ön plana çıkardı. Üstelik bunları solo filmlerde değil, “Yenilmezler” serisindeki süper kahramanlardan biri olarak yaptı.

Gal Gadot: WONDER WOMAN

“Batman v Superman: Adaletin Şafağı”nda ilk kez gördüğümüzde “Wonder Woman o olmayacaksa başka kim olabilir ki?” dedik. Resimli romandaki Wonder Woman’dan bile daha güzeldi. Geçen yaz gösterime giren ilk solo filminin gişedeki başarısının nedenlerinden biri yine oydu. Gal Gadot, Amazon prensesi Diana’nın yarı Tanrıça ile süper kahraman arasındaki hallerini başarıyla canlandırıyor.