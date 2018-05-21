İşte HDP'nin milletvekili adayları!

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.

Siyasi parti genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini en geç bugün saat 17.00'ye kadar YSK'ye vermeleri gerekiyordu.

Bu kapsamda, HDP sözcüsü Ayhan Bilgen ve beraberindeki heyet tarafından milletvekili aday listeleri YSK'ye getirildi.

Listeleri teslim ettikten sonra açıklama yapan Bilgen, 24 Haziran seçimleri için listelerini tam olarak, 600 milletvekili adayını teslim ettiklerini belirterek, kadın temsilinin en yüksek olduğu partilerinin, bugün de aday listesinde yine eşit temsiliyeti esas aldığını ifade etti.

İşte il il HDP milletvekili adayları:

ADANA

1-TULAY HATIMOĞULLARI

2-KEMAL PEKÖZ

ADIYAMAN

1-HASAN BASRİ YORULMAZ

AFYONKARAHİSAR

1-NEVİN AYTEKİN

AĞRI

1-BEDRAN ÖZTÜRK

2-DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR

3-DALHA KAYA

4-KEZİBAN DUMLU

AMASYA

1-HAMZA YILMAZ

ANKARA 1. BÖLGE

1-FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR

2-EŞREF KİRAZ

ANKARA 2. BÖLGE

1-NURAY TÜRKMEN CANLI

ANKARA 3. BÖLGE

1-VELİ SAÇILIK

ANTALYA

1-KEMAL BÜLBÜL

2-DENİZ YILDIRIM

ARTVİN

1-RECEP DEMİRCİ

AYDIN

1-FERHAT TUNÇ YOSLUN

BALIKESİR

1-NESİBE YÖYLER

BİLECİK

1-FEHMİ KORKMAZ

BİNGÖL

1-ERDAL AYDEMİR

2-NİHAT AKSOY

3-GÜLİSTAN AZAK

BİTLİS

1-MAHMUT CELADET GAYDALI

2-ZAHİT MUTLU

3-SEVDA TABAK YAMAÇ

BOLU

1-KENAN BALTA

BURDUR

1-BEKİR ÇİÇEK



BURSA 1. BÖLGE



1-YÜKSEL AKGÜN



BURSA 2. BÖLGE



1MEHMET EMİN ADIYAMAN



ÇANAKKALE



1-BÜLENT KÖREĞİ



ÇANKIRI



1-NAZLI ÇOBAN



ÇORUM



1-BEKTAŞ İLHAN EKE



DENİZLİ



1-ŞERİFE YILDIRIM



DİYARBAKIR

1-ADNAN SELÇUK MIZRAKLI

2-SALİHE AYDENİZ

3-İMAM TAŞÇIER

4-REMZİYE TOSUN

5-HİŞYAR ÖZSOY

6-SEMRA GÜZEL

7-GARO PAYLAN

8-DERSİM DAĞ

9-MUSA FARİSOĞULLARI

10-ABDURRAHİM DURMUŞ

11-MEHMET TEMİZYÜZ

12-FERDA FAHRİOĞLU AKIN



EDİRNE



1-MURAT AMİL



ELAZIĞ



1-CEVDET KONAK

2-SELMA METİN



ERZİNCAN



1-PINAR AYTEKİN ÖZGÜÇ



ERZURUM



1-MEHMET KASIM FIRAT

2-ZELİHA DÜNDAR



ESKİŞEHİR



1-HÜSEYİN DEMİR

2-NURTEN ÖZER ULUÇELEBİ



GAZİANTEP



1-MAHMUT TOĞRUL

2-BEDRİYE YORGUN

3-MEHMET KARAYILAN



GİRESUN



1-HALİL KARAVELİOĞLU



GÜMÜŞHANE



1-SEYİT KARTAL



HAKKARİ



1-LEYLA GÜVEN

2-SAİT DERE

3-ÖZGÜR ZEYDANOĞLU



HATAY



1-BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU



ISPARTA



1-MEVLÜT SABUNCU

2-CELAL ÇİÇEK



MERSİN



1-FATMA KURTULAN

2-RIDVAN TURAN

3-ATİLLAH GÜNEY



İSTANBUL 1. BÖLGE



1-PERVİN BULDAN

2-MUSA PİROĞLU

3-ERKAN BAŞ

4-EROL KATIRCIOĞLU

5-SEMA UÇAR



İSTANBUL 2. BÖLGE



1-AHMET ŞIK

2-OYA ERSOY

3-HÜDA KAYA

4-MUSTAFA AVCI

5-TÜLAY KORKUTAN



İSTANBUL 3. BÖLGE



1-TURGUT ÖKER

2-DİLŞAT CANBAZ KAYA

3-HAKKI SARUHAN OLUÇ

4-ALİ KENANOĞLU



İZMİR 1.BÖLGE



1-SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ

2-NURETTİN TURĞAY

3-YALÇIN YANIK

4-RAHİME TURAN

5-HÜSEYİN ÇAĞLAR



İZMİR 2. BÖLGE



1-MURAT ÇEPNİ

2-İDİL UĞURLU

3-AYŞE YILMAZ

3-MEHMET AKER

4-CEMİLE AYDIN



KARS



1-AYHAN BİLGEN

2-ARZU MUCO

3-BİŞAR ABDİ ALİNAK



KASTAMONU



1-HÜSEYİN GÖKOĞLU



KAYSERİ



1-KADRİ ERENER

2-EYLEM CENGİZ



KIRKLARELİ



1-DİREN CEVAHİR ŞEN



KIRŞEHİR



1-GÖKHAN AKIN

2-HELİZ ABI



KOCAELİ



1-ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU

2-FATMA YILDIRIM

3-KUREYŞ BİLGİÇ

4-YASEMİN ÜÇER



KONYA



1-BÜLENT KILIÇ

2-BERNA ÇELİK

3-EYLÜL YAYLACI

4-GIYASETTİN ALMAZ

5-JİYAN HURİ YALÇIN

6-RAMAZAN OT

7-BAHAR EKİNCİ



KÜTAHYA



1-ABDURRAHMAN ADIYAMAN



MALATYA



1-MEHMET TUNCEL

2-JİYAN TAŞ

3-KEMAL GEDİK

4-FATMA ALATAŞ

5-HÜSEYİN KILINÇ

6-SİNAN ÖZTÜRK



MANİSA



1-LEZGİN BOTAN

2-BİRGÜL SAĞSÖZ

3-ADNAN MANKAN

4-HASRET ASLAN

5-CEVDET YILDIZ

6-BAYRAM SÖNMEZ

7-ABİDDİN PADAK

8-NİHAT YILDIRIM

9-İHSAN ÇAÇA

10-VEYSİ DURGUT



KAHRAMANMARAŞ



1-HÜSEYİN BAKIR

2-MERYEM YILDIZ

3-RAUF TEPE

4-SEVGİ BORAK

5-ŞAHİN ŞANCİ

6-TÜLAY KILINÇ DENİZ

7-İNANÇ YILDIZ

8-RECEP KAYA



MARDİN



1-MİTHAT SANCAR

2-PERO DUNDAR

3-TUMA ÇELİK

4-EBRÜ GÜNAY

5-GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN

6-DİLAVER İNAL



MUĞLA



1-SULTAN ÖZCAN

2-HÜSRAN BELGİN KOÇ

3-YILMAZ YÜKSEL

4-EBRU DEMİR

5-KEMAL KOÇ

6-SEBAHAT FIRAT

7-ABDULLAH İPEKLİ



MUŞ



1-GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT

2-MENSUR IŞIK

3-ŞEVİN COŞKUN

4-ADNAN TOPÇU



NEVŞEHİR



1-İRFAN TURAN

2-BEDRETTİN ESER

3-KEVSER YALÇIN



NİĞDE



1-MEHMET SALİH İTAH

2-İBRAHİM AVŞAR

3-ÜMRAN BATURAY



ORDU



1-MESUT BİLGİ

2-BAYRAM KUŞMAN

3-RUKEN KAYAALP

4-ŞEVDER YANDI

5-ÇETİN KAPLAN

6-TAHSİN TİMUR



RİZE



1-NECMETTİN DURMUŞ

2-KÖNA HAZAR ÖZSOY

3-SEVGİ EVREN KÖROĞLU



SAKARYA



1-ÇİÇEK ARIÇ

2-HİVİDAR TANGÜNER

3-HÜSEYİN KAYA

4-GAYE ÇALIŞKAN

5-KEMAL AKTAŞ

6-DERYA BİNGÖL

7-HAYDAR EROL



SAMSUN



1-MEDİHA OYA YAĞCI

2-CELAL KOCABIYIK

3-EFRAİM VAYİÇ

4-ALİ DURSUN KURT

5-FİKRİ YOLAYDIN

6-KUBİLAY ÖZTÜRK

7-CEMİL AKSU

8-SEVDA ÖZBEK YAKUT

9YUSUF KIR



SİİRT



1-MERAL DANIŞ BEŞTAŞ

2-SIDIK TAŞ



SİNOP



1-AYŞE GÜL KAFKAS

2-SEFA ÖZTÜRK

SİVAS



1-SALİM KAPLAN

2-FERAY MERTOĞLU

3-HÜSEYİN ERİŞ

4-GURBET DEMİRHAN

5-ERHAN GÖVERCİN

6-HALİME TUNÇ

7-TEKİN ÇATALKAYA



TOKAT



1-ERDAL BEKTAŞ

2-RANA RENDE

3-NAMET ERTOĞAN

4-MUHAMMET VEYSEL YILDIZ

5-SERVET YÜKSEL



TRABZON



1-HÜSEYİN TAKA

2-AHMET HAZAR DİLAVER

3-KADER UZUN MADENKUYU

4-NURETTİN KARADENİZ

5-GÜVEN ATABAY

6-DURSUN ALİ KURT



TUNCELİ



1-ALİCAN ÖNLÜ

2-MERAL HANBAYAT YEŞİL



ŞANLIURFA



1-NİMETULLAH ERDOĞMUŞ

2-AYŞE SÜRÜCÜ

3-NUSRETTİN MAÇİN

4-ÖMER ÖCALAN

5-ALİYE KIZILDAMAR

6-İSMAİL KAPLAN

7-ROZA YAZMACI

8-YUSUF YETİM

9-SONGÜL ARPA

10-ORHAN ÖZKAN

11-ELİF ROJDA TALAR

12-CELALEDİN ERKMEN

13-MERAL BALTER

14-BİŞAR TÜYSÜZ



UŞAK



1-SÜLEYMAN SÖZKESEN

2-ŞÜKRAN SARI

3-MEMET LATİF YILDIRIM



VAN



1-SEZAİ TEMELLİ

2-BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN

3-MURAT SARISAÇ

4-MUAZZEZ ORHAN

5-TAYİP TEMEL

6-CENGİZ ÇİÇEK

7-MUKADDES KARAKOÇ

8-ASUMAN YELMAZER



YOZGAT



1-YUSUF ARAN

2-MEHMET ŞİRİN EREZ

3-DENİZ ÖZTÜRK

4-CEM EREN ASLAN



ZONGULDAK



1-MEHMET ZEKİ SALMANOĞLU

2-BEDİRHAN GÜNEŞ

3-ASYA GEZER

4-FEVZİ KAYA



AKSARAY



1-SEYİT MEHMET KESKİN

2-CİHAN YILMAZ

3-ŞÜKRAN ACAR

4-AHMET DEMİR



BAYBURT



1-ŞEMSETTİN TAKVA



KARAMAN



1-CEMİL YALÇIN

2-AYŞE DURUNESİL

3-REMZİ GÖKDAĞ



KIRIKKALE



1-DOĞAN ANĞAY

2-RIFAT RONİ

3-TEKYEDDİN AKTAŞ



BATMAN



1-İDRİS BALUKEN

2-FELEKNAS UCA

3-NECDET İPEKYÜZ

4-AYŞE ACAR BAŞARAN

5-ŞÜKRÜ BAYTAR



ŞIRNAK



1-ABDULLAH GÜNGEN

2-LEYLA BİRLİK

3-HÜSEYİN KAÇMAZ

4-NURAN İMİR



BARTIN



1-YILMAZ TOPALOĞLU

2-ŞAYESTE SALMANOĞLU



ARDAHAN



1-TAŞKIN AKTAŞ

2-YAŞAR KAYA



IĞDIR



1-KIZNAZ TÜRKELİ

2-HABİP EKSİK



YALOVA



1-ALİ FUAT HATİP

2-HEDİYE POLAT

3-ABDURRAZAK EKİNCİ



KARABÜK



1-ENSAR TOPAL

2-MUSTAFA ÖZSOY

3-DERYA GÖÇTÜRK



KİLİS



1-KASIM KISA

2-EZEL AYDIN



OSMANİYE



1-AHMET EKEN

2-MÜSLÜM ÇAĞAN

3-DERYA TURHAN

4-CELAL EKER



DÜZCE



1-YAHYA MACİT

2-SEMA GÜNEŞ

3-MEHMET ŞERİF ORGUN

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