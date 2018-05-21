İşte HDP'nin milletvekili adayları!

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.
Siyasi parti genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini en geç bugün saat 17.00'ye kadar YSK'ye vermeleri gerekiyordu.
Bu kapsamda, HDP sözcüsü Ayhan Bilgen ve beraberindeki heyet tarafından milletvekili aday listeleri YSK'ye getirildi.
Listeleri teslim ettikten sonra açıklama yapan Bilgen, 24 Haziran seçimleri için listelerini tam olarak, 600 milletvekili adayını teslim ettiklerini belirterek, kadın temsilinin en yüksek olduğu partilerinin, bugün de aday listesinde yine eşit temsiliyeti esas aldığını ifade etti.
İşte il il HDP milletvekili adayları:
ADANA
1-TULAY HATIMOĞULLARI
2-KEMAL PEKÖZ
ADIYAMAN
1-HASAN BASRİ YORULMAZ
AFYONKARAHİSAR
1-NEVİN AYTEKİN
AĞRI
1-BEDRAN ÖZTÜRK
2-DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR
3-DALHA KAYA
4-KEZİBAN DUMLU
AMASYA
1-HAMZA YILMAZ
ANKARA 1. BÖLGE
1-FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR
2-EŞREF KİRAZ
ANKARA 2. BÖLGE
1-NURAY TÜRKMEN CANLI
ANKARA 3. BÖLGE
1-VELİ SAÇILIK
ANTALYA
1-KEMAL BÜLBÜL
2-DENİZ YILDIRIM
ARTVİN
1-RECEP DEMİRCİ
AYDIN
1-FERHAT TUNÇ YOSLUN
BALIKESİR
1-NESİBE YÖYLER
BİLECİK
1-FEHMİ KORKMAZ
BİNGÖL
1-ERDAL AYDEMİR
2-NİHAT AKSOY
3-GÜLİSTAN AZAK
BİTLİS
1-MAHMUT CELADET GAYDALI
2-ZAHİT MUTLU
3-SEVDA TABAK YAMAÇ
BOLU
1-KENAN BALTA
BURDUR
1-BEKİR ÇİÇEK
BURSA 1. BÖLGE
1-YÜKSEL AKGÜN
BURSA 2. BÖLGE
1MEHMET EMİN ADIYAMAN
ÇANAKKALE
1-BÜLENT KÖREĞİ
ÇANKIRI
1-NAZLI ÇOBAN
ÇORUM
1-BEKTAŞ İLHAN EKE
DENİZLİ
1-ŞERİFE YILDIRIM
DİYARBAKIR
1-ADNAN SELÇUK MIZRAKLI
2-SALİHE AYDENİZ
3-İMAM TAŞÇIER
4-REMZİYE TOSUN
5-HİŞYAR ÖZSOY
6-SEMRA GÜZEL
7-GARO PAYLAN
8-DERSİM DAĞ
9-MUSA FARİSOĞULLARI
10-ABDURRAHİM DURMUŞ
11-MEHMET TEMİZYÜZ
12-FERDA FAHRİOĞLU AKIN
EDİRNE
1-MURAT AMİL
ELAZIĞ
1-CEVDET KONAK
2-SELMA METİN
ERZİNCAN
1-PINAR AYTEKİN ÖZGÜÇ
ERZURUM
1-MEHMET KASIM FIRAT
2-ZELİHA DÜNDAR
ESKİŞEHİR
1-HÜSEYİN DEMİR
2-NURTEN ÖZER ULUÇELEBİ
GAZİANTEP
1-MAHMUT TOĞRUL
2-BEDRİYE YORGUN
3-MEHMET KARAYILAN
GİRESUN
1-HALİL KARAVELİOĞLU
GÜMÜŞHANE
1-SEYİT KARTAL
HAKKARİ
1-LEYLA GÜVEN
2-SAİT DERE
3-ÖZGÜR ZEYDANOĞLU
HATAY
1-BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU
ISPARTA
1-MEVLÜT SABUNCU
2-CELAL ÇİÇEK
MERSİN
1-FATMA KURTULAN
2-RIDVAN TURAN
3-ATİLLAH GÜNEY
İSTANBUL 1. BÖLGE
1-PERVİN BULDAN
2-MUSA PİROĞLU
3-ERKAN BAŞ
4-EROL KATIRCIOĞLU
5-SEMA UÇAR
İSTANBUL 2. BÖLGE
1-AHMET ŞIK
2-OYA ERSOY
3-HÜDA KAYA
4-MUSTAFA AVCI
5-TÜLAY KORKUTAN
İSTANBUL 3. BÖLGE
1-TURGUT ÖKER
2-DİLŞAT CANBAZ KAYA
3-HAKKI SARUHAN OLUÇ
4-ALİ KENANOĞLU
İZMİR 1.BÖLGE
1-SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ
2-NURETTİN TURĞAY
3-YALÇIN YANIK
4-RAHİME TURAN
5-HÜSEYİN ÇAĞLAR
İZMİR 2. BÖLGE
1-MURAT ÇEPNİ
2-İDİL UĞURLU
3-AYŞE YILMAZ
3-MEHMET AKER
4-CEMİLE AYDIN
KARS
1-AYHAN BİLGEN
2-ARZU MUCO
3-BİŞAR ABDİ ALİNAK
KASTAMONU
1-HÜSEYİN GÖKOĞLU
KAYSERİ
1-KADRİ ERENER
2-EYLEM CENGİZ
KIRKLARELİ
1-DİREN CEVAHİR ŞEN
KIRŞEHİR
1-GÖKHAN AKIN
2-HELİZ ABI
KOCAELİ
1-ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU
2-FATMA YILDIRIM
3-KUREYŞ BİLGİÇ
4-YASEMİN ÜÇER
KONYA
1-BÜLENT KILIÇ
2-BERNA ÇELİK
3-EYLÜL YAYLACI
4-GIYASETTİN ALMAZ
5-JİYAN HURİ YALÇIN
6-RAMAZAN OT
7-BAHAR EKİNCİ
KÜTAHYA
1-ABDURRAHMAN ADIYAMAN
MALATYA
1-MEHMET TUNCEL
2-JİYAN TAŞ
3-KEMAL GEDİK
4-FATMA ALATAŞ
5-HÜSEYİN KILINÇ
6-SİNAN ÖZTÜRK
MANİSA
1-LEZGİN BOTAN
2-BİRGÜL SAĞSÖZ
3-ADNAN MANKAN
4-HASRET ASLAN
5-CEVDET YILDIZ
6-BAYRAM SÖNMEZ
7-ABİDDİN PADAK
8-NİHAT YILDIRIM
9-İHSAN ÇAÇA
10-VEYSİ DURGUT
KAHRAMANMARAŞ
1-HÜSEYİN BAKIR
2-MERYEM YILDIZ
3-RAUF TEPE
4-SEVGİ BORAK
5-ŞAHİN ŞANCİ
6-TÜLAY KILINÇ DENİZ
7-İNANÇ YILDIZ
8-RECEP KAYA
MARDİN
1-MİTHAT SANCAR
2-PERO DUNDAR
3-TUMA ÇELİK
4-EBRÜ GÜNAY
5-GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN
6-DİLAVER İNAL
MUĞLA
1-SULTAN ÖZCAN
2-HÜSRAN BELGİN KOÇ
3-YILMAZ YÜKSEL
4-EBRU DEMİR
5-KEMAL KOÇ
6-SEBAHAT FIRAT
7-ABDULLAH İPEKLİ
MUŞ
1-GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT
2-MENSUR IŞIK
3-ŞEVİN COŞKUN
4-ADNAN TOPÇU
NEVŞEHİR
1-İRFAN TURAN
2-BEDRETTİN ESER
3-KEVSER YALÇIN
NİĞDE
1-MEHMET SALİH İTAH
2-İBRAHİM AVŞAR
3-ÜMRAN BATURAY
ORDU
1-MESUT BİLGİ
2-BAYRAM KUŞMAN
3-RUKEN KAYAALP
4-ŞEVDER YANDI
5-ÇETİN KAPLAN
6-TAHSİN TİMUR
RİZE
1-NECMETTİN DURMUŞ
2-KÖNA HAZAR ÖZSOY
3-SEVGİ EVREN KÖROĞLU
SAKARYA
1-ÇİÇEK ARIÇ
2-HİVİDAR TANGÜNER
3-HÜSEYİN KAYA
4-GAYE ÇALIŞKAN
5-KEMAL AKTAŞ
6-DERYA BİNGÖL
7-HAYDAR EROL
SAMSUN
1-MEDİHA OYA YAĞCI
2-CELAL KOCABIYIK
3-EFRAİM VAYİÇ
4-ALİ DURSUN KURT
5-FİKRİ YOLAYDIN
6-KUBİLAY ÖZTÜRK
7-CEMİL AKSU
8-SEVDA ÖZBEK YAKUT
9YUSUF KIR
SİİRT
1-MERAL DANIŞ BEŞTAŞ
2-SIDIK TAŞ
SİNOP
1-AYŞE GÜL KAFKAS
2-SEFA ÖZTÜRK
SİVAS
1-SALİM KAPLAN
2-FERAY MERTOĞLU
3-HÜSEYİN ERİŞ
4-GURBET DEMİRHAN
5-ERHAN GÖVERCİN
6-HALİME TUNÇ
7-TEKİN ÇATALKAYA
TOKAT
1-ERDAL BEKTAŞ
2-RANA RENDE
3-NAMET ERTOĞAN
4-MUHAMMET VEYSEL YILDIZ
5-SERVET YÜKSEL
TRABZON
1-HÜSEYİN TAKA
2-AHMET HAZAR DİLAVER
3-KADER UZUN MADENKUYU
4-NURETTİN KARADENİZ
5-GÜVEN ATABAY
6-DURSUN ALİ KURT
TUNCELİ
1-ALİCAN ÖNLÜ
2-MERAL HANBAYAT YEŞİL
ŞANLIURFA
1-NİMETULLAH ERDOĞMUŞ
2-AYŞE SÜRÜCÜ
3-NUSRETTİN MAÇİN
4-ÖMER ÖCALAN
5-ALİYE KIZILDAMAR
6-İSMAİL KAPLAN
7-ROZA YAZMACI
8-YUSUF YETİM
9-SONGÜL ARPA
10-ORHAN ÖZKAN
11-ELİF ROJDA TALAR
12-CELALEDİN ERKMEN
13-MERAL BALTER
14-BİŞAR TÜYSÜZ
UŞAK
1-SÜLEYMAN SÖZKESEN
2-ŞÜKRAN SARI
3-MEMET LATİF YILDIRIM
VAN
1-SEZAİ TEMELLİ
2-BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN
3-MURAT SARISAÇ
4-MUAZZEZ ORHAN
5-TAYİP TEMEL
6-CENGİZ ÇİÇEK
7-MUKADDES KARAKOÇ
8-ASUMAN YELMAZER
YOZGAT
1-YUSUF ARAN
2-MEHMET ŞİRİN EREZ
3-DENİZ ÖZTÜRK
4-CEM EREN ASLAN
ZONGULDAK
1-MEHMET ZEKİ SALMANOĞLU
2-BEDİRHAN GÜNEŞ
3-ASYA GEZER
4-FEVZİ KAYA
AKSARAY
1-SEYİT MEHMET KESKİN
2-CİHAN YILMAZ
3-ŞÜKRAN ACAR
4-AHMET DEMİR
BAYBURT
1-ŞEMSETTİN TAKVA
KARAMAN
1-CEMİL YALÇIN
2-AYŞE DURUNESİL
3-REMZİ GÖKDAĞ
KIRIKKALE
1-DOĞAN ANĞAY
2-RIFAT RONİ
3-TEKYEDDİN AKTAŞ
BATMAN
1-İDRİS BALUKEN
2-FELEKNAS UCA
3-NECDET İPEKYÜZ
4-AYŞE ACAR BAŞARAN
5-ŞÜKRÜ BAYTAR
ŞIRNAK
1-ABDULLAH GÜNGEN
2-LEYLA BİRLİK
3-HÜSEYİN KAÇMAZ
4-NURAN İMİR
BARTIN
1-YILMAZ TOPALOĞLU
2-ŞAYESTE SALMANOĞLU
ARDAHAN
1-TAŞKIN AKTAŞ
2-YAŞAR KAYA
IĞDIR
1-KIZNAZ TÜRKELİ
2-HABİP EKSİK
YALOVA
1-ALİ FUAT HATİP
2-HEDİYE POLAT
3-ABDURRAZAK EKİNCİ
KARABÜK
1-ENSAR TOPAL
2-MUSTAFA ÖZSOY
3-DERYA GÖÇTÜRK
KİLİS
1-KASIM KISA
2-EZEL AYDIN
OSMANİYE
1-AHMET EKEN
2-MÜSLÜM ÇAĞAN
3-DERYA TURHAN
4-CELAL EKER
DÜZCE
1-YAHYA MACİT
2-SEMA GÜNEŞ
3-MEHMET ŞERİF ORGUN
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