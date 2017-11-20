"Run Gülüzar Run" – Ayşegül Kocabıçak (Hep Kitap)

“Ben Gülüzar. Gülizar, gül yanaklı demektir ama Gülüzar olunca bir anlamı olmuyor. Bu ülkede kadın olarak var olmaya çalışmak gibi belki de!”

"Karanlıktan Önce" – Ferdi Merter (İnkılap)

Ferdi Merter, Karanlıktan Önce romanıyla Atlantis ve Mu’nun gizemli geçmişini kaleme alıyor, bilinmezlerle dolu bir tarihin kapısını aralıyor.

“Momo” – Michael Ende (Pegasus)

Toplumumuz ve günümüz insanının zaman algısı ve zamanı okuması üzerine bir masal olan Momo’yla Michael Ende, Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü’ne layık görülmüştür. Pek çok kez sinemaya uyarlanan Momo, kırktan fazla dile çevrilmiş, tüm dünyada 7 milyonun üzerinde satılmıştır.

“Başlangıç” – Dan Brown (Altın Kitaplar)

İnsanoğlunun var olduğu günden beri cevabını bulmaya çalıştığı bu temel soruya cevap bulma iddiasındaki bir fütüristin tam da keşfini açıklayacağı gece her şey trajik bir biçimde karanlığa gömülür. Eski öğrencisinin sunumuna davetli olan Simgebilim Profesörü Robert Langdon söz konusu keşfi öğrencisinin anısına dünyaya duyurmaya karar verir. Ancak, kendisini bekleyen şifrelerden, acı sürprizlerden ve ölümcül fanatiklerden habersizdir...

“Ferrari’yi Çalan Fil” – Şafak Altun (Hayy Kitap)

İnsan hem çok karmaşık, hem çok öngörülebilir bir varlık. Bu bakımdan, bildiğiniz gibi değil. Acaba insan, hem grup davranışı olarak hem de toplumsal ve bireysel olarak hangi etkiler altında? Bu kitapta, farkında bile olmadığınız etkilerin hayatınızı nasıl değiştirdiğini okuyacaksınız…

"Keçi Medeniyeti" - Cemal Un (Ayrıntı Yayınları)

Cemal Ün, doğa kültürü temelinde ele aldığı Keçi Medeniyeti’ni, tarımdan mitolojiye, edebiyattan sinemaya doğru genişleyen bir perspektifle inceliyor.

"Yok Bi’şey Acımadı ki…" - Filiz Ali (Yapı Kredi Yayınları)

Sabahattin Ali’nin kızı, Cumhuriyet Türkiyesi’nin müzik ve kültür atılımının önemli öğrencilerinden Filiz Ali’nin yaşamöyküsü, 1940’lardan günümüze Türkiye’nin öyküsü aslında. Ali’nin müzikle ve çalışmayla geçen dolu dolu hayat öyküsünü keyifle okuyacaksınız.

"Şekersiz 21 Gün" – Özge Bezirci Dikici (A7 Kitap)

“21 gün'' sadece bir başlangıçtır. Önemli olan 21 günü tamamlayıp değişen alışkanlıklarla birlikte yolculuğa devam etmek ve ömür boyu alışkanlıklarımızı değiştirebilmektir. 21 günde neler değişiyor görmek ister misiniz?

"Buraya İlk Kişisel Gelişim" – Anne, Baba ve Çocuk Üzerine Denemeler – Fatih Pulat (Efil Yayınevi)

Eğer bitmek bilmeyen “ben olma” serüvenine ve “hayat”ı keşfedip sorgulamaya hazırsanız, siz okuyucuları “kendi olma ayrıcalığının tadına varma ve hayata zenginlik katma” yolunda ilk adımı atmaya davet ediyoruz.

"Fırın Saldırısı" – Haruki Murakami (Doğan Kitap)

Haruki Murakami'den açlık ve suçun doğası üzerine tuhaf, gizemli ve yer yer komik bir suç öyküsü… Merakla ve zevkle okuyacağınız bu romanı kesinlikle tavsiye ediyoruz.

"On İki Ölçülük Blues" – Patrick Neate (Kara Plak Yayınları)

Patrick Neate'in, 2001'de Whitbread ödülü kazanan romanı On İki Ölçülük Blues, üç kıtaya ve iki yüzyıla yayılan bir hikâyenin kapısını aralıyor. New Orleans’da geçen bu renkli hikâyeyi zevkle okuyacaksınız.

"Coco ve Igor" – Chris Greenhalgh (Artemis Kitapevi)

Coco Chanel ve büyük aşkı Igor’un hikâyesi… Müzik, parfüm ve tutkunun hikâyesi Coco ve Igor büyüleyici bir yasak aşk romanı.

"Hayriye Hanım’ı Kim Çaldı?" – Figen Şakacı (İletişim Yayıncılık)

Figen Şakacı, Bitirgen’le başlayan Pala Hayriye ile süren üçlemesini Hayriye Hanım’ı Kim Çaldı? ile tamamlıyor. Bir ömrü anlatıyor, bir kadının varlığını, yokluğunu, izlerini, cümlelerini, gürültüsünü...

"Hiçlikte İhtimal Var" - Pelin Kıvrak (Varlık Yayınları)

2017 Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödülü’ne değer görülen Pelin Kıvrak, “Dünyada kale¬me gelmeyecek hikâye yoktur, cesaret¬siz yazar vardır sadece,” diyor ve ilk kitabı Hiçlikte İhtimal Var ile “tari¬hin kazanına atılıp genellemelerle birlikte kaynamaya mahkûm olan hikâyeleri kurtarmak için” çetin bir yolculuğa çıkıyor.