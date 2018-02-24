İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi’nde peyzaj çalışması yapacak.

İBB Park Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan projeyle, 1350 metrelik tarihi caddeye 24 adet saksı ağaç yerleştirilecek.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; bu kapsamda, İstiklal Caddesi’nin Taksim Meydanı’na bağlandığı noktaya da 8 saksı ağaç konulacak. Taksim Meydanı, Ağa Cami önü, Galatasaray Meydanı, Odakule ve Tünel Meydanı’nı kapsayan çalışma kapsamında, 20 metre arayla saksılar yerleştirilecek. Ağaç türleri, ilex ve defne gibi her daim yeşil kalacaklardan seçildi.

1 Mart’ta yerleştirme işlemlerinin başlanacağı projede, saksılardan 4 adedi İstiklal Caddesi ziyaretçilerinin oturabileceği şekilde tasarlandı. İBB Park Bahçeler Daire Başkanlığı'nca esnafın görüşleri doğrultusunda İstiklal Caddesi boyunca yerleştirilecek saksılar, dükkân önlerini kapatmayacak. Oturma yerleri ahşap olacak saksıların tasarımında, İstiklal Caddesi’nin dokusundan ve cadde üzerindeki tarihi yapılardan ilham alındığı belirtildi. Caddeye mevsimlere göre meyve ağacı saksıları da yerleştirilecek.

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