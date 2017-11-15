Istranca Ormanları'nda sonbahar güzelliği

Türkiye'nin metrekareye en fazla ağaç düşen bölgelerinden biri olarak bilinen Istranca Ormanları, sonbaharda çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

AA'nın haberine göre Yıldız Dağları olarak da bilinen bölgedeki ormanlar, sonbaharla birlikte farklı bir güzelliğe büründü. Sonbaharın güzelliğinde huzur bulmak isteyen bazı yerli ve yabancı turistler, doğa tutkunları ve fotoğraf sanatçıları, bölgede çadır kurarak kamp yapıyor.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz, yaptığı açıklamada, Istranca Ormanları'nın sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Deniz, bu bölgenin görülmeye değer ender yerlerden olduğunu, ormanların sarı, yeşil, kahverengi tonlarıyla görsel bir şölen sunduğunu dile getirerek, "İstanbul'dan, Bulgaristan'a kadar uzanan sıradağlar olan Yıldız Dağları, içerisinde barındırdığı ormanlarla adeta terapi etkisi yaratıyor. Başta Trakya olmak üzere İstanbul ve diğer bölgelerden yerli ve yabancı turistler bu bölgeyi ziyaret ediyor, fotoğraflar çekiyor." diye konuştu.

EŞSİZ GÜZELLİĞE SAHİP

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu ise Istranca Ormanları'nın eşsiz güzelliklere sahip olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 15 yıldır belirli zamanlarda gruplar halinde Istranca Ormanları'nda yürüyüş etkinlikleri düzenlediklerini anlatan Bacıoğlu, sonbahar mevsimin bu bölgede farklı güzellikte yaşandığını vurguladı.

Bu bölgenin herkes tarafından görülmesi gerektiğini dile getiren Bacıoğlu, şöyle devam etti:

"Doğa yürüyüşlerinin zihinsel ve fiziksel yararları çok fazla. Koşu bandında ya da şehirde yapılan yürüyüşlerden çok daha farklı olumlu etkileri var. Özellikle ekim-kasım aylarında bu bölgede yapılan doğa yürüyüşlerinin olumlu etkilerini, kaba gözlem, karşılıklı diyalog ve sosyal medyadaki geri bildirimlerden görebiliyoruz."