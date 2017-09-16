İsviçre'de burkayı yasaklamak için 100 bin imza

100 bin imza toplanması durumunda İsviçre'de referandum kararı alınabiliyor. Sağcı bir grup tarafından başlatılan imza kampanyasında 100 binin üzerinde imzaya ulaşıldı.

Avrupa'da sıklıkla tartışılan hicab, burka gibi kıyafetler konusunda aktivist grubun lideri Anian Liebrand, peçelerin radikal İslam sembolü olduğunu, kadınlara baskı aracı olarak kullanıldığını savunuyor. "İsviçre'de birbirimizle konuşurken yüzlerimizi görüyoruz" dedi.

Yasak önerisine karşı çıkanlar ise dini özgürlüklere müdahale edildiği görüşünde. Öneri kabul edilirse İsviçre'nin Tessin kantonunda da 3 yıldır uygulanan yasak İsviçre genelinde uygulanmaya başlanacak. Burkayı son yasaklayan ülke Fransa olmuştu.

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